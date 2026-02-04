Sindicatele din învățământ protestează în fața Guvernului. ANOSR se alătură manifestației / Ce solicită sindicatele prin acest protest

UPDATE 12:00 Se adună oameni în Piața Victoriei

Sindicaliștii au început să se adune în Piața Victoriei pentru a protesta. Pe pancartele participanților la manifestație sunt scrise mesaje precum: „Școală săracă = țară needucată” și „Cereți performanță, dar oferiți ignoranță”.

„NU CEDĂM! Guvernul continuă să ignore realitatea din școli! Astăzi suntem din nou în Piața Victoriei! ​De ce ieșim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!”, este mesajul transmis de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, pe pagina de Facebook, în timp ce se adunau mai mulți participanți.

Știrea inițială:

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater” vor protesta miercuri, 4 februarie.

Manifestația va avea loc în Piața Victoriei, în intervalul orar 12:00-13:30, acolo unde sunt așteptate peste 3.000 de persoane, potrivit anunțului făcut de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Este prima manifestație care se anunță amplă împotriva reformelor Bolojan.

„Guvernul continuă să ignore realitatea din școli! Astăzi, începând cu ora ora 12:00, suntem din nou în Piața Victoriei pentru a spune STOP „reformelor” care ne taie din drepturi și din demnitate! ​De ce ieșim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!”, este mesajul publicat miercuri dimineața de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Nemulțumirile sindicatelor din învățământ

Sindicatele din învățământ și-au exprimat nemulțumirile în repetate rânduri din momentul în care măsurile fiscale pentru reducerea deficitului bugetar au fost adoptate anul trecut. Sindicaliștii și-au exprimat dezacordul faţă de aceste măsuri, care influenţează atât salarizarea și condiţiile de muncă ale dascălilor, dar și demnitatea profesiei didactice.

Potrivit Edupedu, sindicatele cer, prin acest protest, următoarele:

„Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;

Plata cu ora sa se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;

Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.

ANOSR se alătură manifestației

Și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) va participa astăzi la protestul organizat de federațiile sindicale din educație.

Studenții au fost afectați prin reducerea fondului de burse, diminuarea reducerii la călătoria cu trenul și scurtarea perioadei pentru care se acordă bursele.

„Vom protesta ca urmare a problemelor sociale și economice majore cauzate de măsurile de austeritate adoptate în ultimul an, dar și având în vedere intenția executivului de a reduce bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării în anul 2026”, se arată în comunicatul ANOSR.