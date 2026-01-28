Prima pagină » Social » ANOSR se alătură protestului sindicatelor din Educație pe 4 februarie, cerând creșterea fondurilor pentru burse și educație

ANOSR se alătură profesorilor pentru protestul de pe 4 februarie 2026 în fața Guvernului, cerând creșterea bugetului Educației și majorarea fondului de burse.
28 ian. 2026, 12:54

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) va participa la protestul organizat de federațiile sindicale din educație pe 4 februarie, începând cu ora 12:00, în fața Guvernului României, potrivit unui comunicat de presă.

Sindicatele solicită revenirea la norma didactică, la numărul de elevi pe clasă, la plata cu ora și la bursele dinainte de Legea Bolojan.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală (FNS) Alma Mater anunță, printr-un mesaj adresat profesorilor, că vor organiza protestul miercuri.

Este estimat că vor participa peste 2.000 de persoane.

ANOSR menționează că protestul are loc pe fondul efectelor măsurilor de austeritate adoptate anul trecut prin Legea 141.

Studenții au fost afectați prin reducerea fondului de burse, diminuarea reducerii la călătoria cu trenul și scurtarea perioadei pentru care se acordă bursele.

„Vom protesta ca urmare a problemelor sociale și economice majore cauzate de măsurile de austeritate adoptate în ultimul an, dar și având în vedere intenția executivului de a reduce bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării în anul 2026”, se arată în comunicatul ANOSR.

Solicitările ANOSR

  • Alocarea, prin legile bugetului de stat, a cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație și cercetare, conform art. 147 al Legii învățământului superior nr. 199/2023.

  • Acordarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni).

  • Creșterea procentului din salariul minim net folosit pentru calculul fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la valoarea similară cu cea din 2024.

  • Reintroducerea posibilității ca studenții cu taxe să beneficieze de burse din fonduri de la bugetul de stat.

  • Creșterea contribuției instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse pentru a suplimenta numărul de burse, în special pentru bursele sociale.

  • Revenirea la reducerea de 90% la transportul feroviar intern pentru studenți.

