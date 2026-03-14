Argeș: Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptor SAS a fost împușcat în picior

Un bărbat agresiv, care arunca cu pietre spre trecătorii și mașinile de pe o stradă din Poiana Lacului, județul Argeș, și a încercat apoi să lovească un luptotor SAS cu sabia, a fost împușcat în picior.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 17:02, Social

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din Poiana Lacului au fost sesizați sâmbătă după-amiază că un bărbat de 47 de ani aruncă cu pietre în direcția persoanelor și autovehiculelor care circulau pe o stradă din localitate.

Polițiștii s-au dus la fața locului, dar bărbatul s-a refugiat la etajul unui imobil aflat în construcție, continuând să arunce cu obiecte.

Având în vedere comportamentul agresiv al bărbatului, a fost solicitat sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au intervenit inclusiv cu negociator.

În timpul intervenției, bărbatul a continuat să arunce cu pietre spre polițiști, iar apoi a urcat pe acoperișul imobilului, înarmat cu o sabie.

Polițiștii au folosit gradual mijloacele din dotare, respectiv spray iritant-lacrimogen, grenade iritant-lacrimogene și grenade tip flash-bang, fiind executate și focuri de avertisment cu muniție neletală.

După ce bărbatul a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS, s-au executat focuri de avertisment cu muniție letală, iar ulterior a fost executat uz de armă asupra acestuia.

Bărbatul a fost rănit la un picior. Leziunile suferite nu îi pun viața în pericol, transmit polițiștii.

Bărbatului i-a fost acordat primul ajutor la fața locului, fiind solicitat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În urma verificărilor făcute, bărbatul a fost identificat ca fiind persoana bănuită de săvârșirea unei infracțiuni de distrugere, comisă în dauna unei spălătorii auto, în urmă cu câteva zile.

Cercetările în acest caz continuă.

