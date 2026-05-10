Câți pași sunt necesari pe zi pentru a slăbi? Un nou studiu spune că nu sunt 10.000

Pentru persoanele aflate în proces de slăbire sau care încearcă să își mențină greutatea, cercetările recente indică faptul că un obiectiv zilnic mai realist de pași ar putea fi mai bun în prevenirea recăpătării kilogramelor pierdute, scrie Euronews.

Potrivit unui nou studiu realizat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității, aproximativ 8.500 de pași pe zi ar putea ajuta la menținerea rezultatelor obținute în urma dietelor și la evitarea revenirii în greutate.

„Aproximativ 80% dintre persoanele supraponderale sau obeze care inițial pierd în greutate tind să reia o parte sau toată greutatea în decurs de trei până la cinci ani”, a declarat Marwan El Ghoch, co-autor al studiului de la Universitatea din Modena și Reggio Emilia din Italia.

„Identificarea unei strategii care ar rezolva această problemă și ar ajuta oamenii să își mențină noua greutate ar avea o valoare clinică uriașă”, a adăugat el.

Cercetătorii au spus că, deși creșterea numărului de pași zilnici este o recomandare frecventă în programele de slăbire, nu există încă o certitudine privind momentul și cantitatea optimă.

Pentru a stabili un reper, specialiștii au analizat mai multe studii clinice care au inclus aproximativ 4.000 de pacienți.

Acestea au comparat 1.987 de participanți din programe de schimbare a stilului de viață, care includeau dietă și monitorizarea pașilor, cu 1.771 de persoane care fie țineau dietă, fie nu primeau intervenție.

Grupul activ și-a crescut media zilnică la 8.454 de pași până la finalul perioadei de slăbire și a pierdut în medie 4,39% din greutatea corporală, adică aproximativ 4 kg, potrivit rezultatelor.

„Participanții ar trebui să fie întotdeauna încurajați să își mărească numărul de pași la aproximativ 8.500 pe zi în timpul fazei de slăbire și să mențină acest nivel de activitate fizică în timpul fazei de întreținere pentru a-i ajuta să prevină recăpătarea în greutate”, a spus El Ghoch.

Creșterea obezității la nivel global

Având în vedere creșterea accelerată a obezității la nivel mondial, estimată să ajungă la 30% până în 2035, conform Atlasului Mondial al Obezității, cercetătorii analizează acum intervențiile legate de stilul de viață pentru îmbunătățirea tratamentului.

Autorii au declarat că această evoluție este „o sursă considerabilă de îngrijorare”.

Supraponderalitatea și obezitatea sunt asociate cu multe afecțiuni medicale și psihologice. Totodată, există presiuni financiare asupra sistemelor de sănătate și efecte sociale, inclusiv risc crescut de dizabilitate și mortalitate, potrivit studiului.

Cercetările recente arată și că persoanele cu obezitate au un risc cu 70% mai mare de infecții severe, iar aproximativ unul din zece decese cauzate de boli infecțioase la nivel global ar putea fi legat de obezitate.

Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa și-a propus să oprească creșterea obezității la adulți la nivelurile din 2010 până în 2025, însă niciun stat european nu a atins acest obiectiv, în condițiile în care ratele au crescut cu 138% din 1975.