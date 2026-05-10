Prima pagină » Social » Toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente din Dâmbovița. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente din Dâmbovița. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Autoritățile din județul Dâmbovița au activat Planul Roșu de Intervenție sâmbătă noaptea, după ce mai multe persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare la un salon de evenimente din localitatea Oncești, potrivit informațiilor transmise de Prefectura Dâmbovița.
Toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente din Dâmbovița. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Gabriel Pecheanu
10 mai 2026, 10:20, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Reprezentanții instituției au precizat că incidentul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar amploarea cazului a impus mobilizarea rapidă a resurselor medicale.

În cursul nopții de 09 spre 10 mai, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecție alimentară produsă în localitatea Oncești, în cadrul unui salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea resurselor medicale la locul solicitării”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

La intervenție au fost mobilizate forțe importante: 11 autospeciale SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple, 17 ambulanțe ale Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița, o autospecială cu medic tip C și două autospeciale medicale tip A.

Zeci de persoane evaluate medical

La sosirea echipajelor, mai multe persoane prezentau simptome digestive specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

La sosirea echipajelor, mai multe persoane prezentau simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare, fiind evaluate și asistate medical la fața locului. În total, au fost evaluate 25 de persoane”, au mai precizat autoritățile.

După acordarea primului ajutor, 15 adulți și doi copii au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare, iar alte 13 persoane s-au prezentat ulterior, cu mijloace proprii, la Unitatea de Primiri Urgențe din Câmpulung.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 03:27, după stabilizarea situației medicale.

Activitatea operatorului economic, suspendată

În urma verificărilor efectuate de specialiștii Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și ai Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

A fost dispusă suspendarea activității operatorului economic până la clarificarea situației”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele analizelor de laborator vor stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că va reuși PSD să rupă o grupare din PNL?
G4Media
De la fermele din Germania, la propria plantație cu „HRANA REGILOR”. Un bucovinean a dat lovitura cu o afacere cu sparanghel
Gandul
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Cancan
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport
Informatorul „Turcul” și-a turnat la Securitate cumnata, cumnatul și pe tatăl socru. Acum este pensionar special, profesor universitar și politician de vază la Constanța
Libertatea
Cum faci cel mai pufos piure de cartofi. Ai nevoie de câteva cuburi de gheață! Trucul secret de aproape 100 de ani
CSID
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor