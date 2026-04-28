Microbuz implicat într-un accident grav în Maramureș. Autoritățile au activat Planul Roșu

UPDATE

IGSU anunță că în accidentul rutier au fost implicate 13 persoane. Toți pasagerii au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele specializate. 10 dintre aceștia, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații suplimentare.

Planul Roșu a fost dezactivat.

Știrea inițială:

ISU Maramureș a anunțat că un accident rutier s-a produs pe DJ 184, la ieșire din localitatea Baia Sprie. Sunt implicate un autoturism și un microbuz.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, a transmis ISU.

În misiune au fost trimise o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD.

În sprijinul echipajelor operative intervin și două ambulanțe aparținând serviciului județean.