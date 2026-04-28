Microbuz implicat într-un accident grav în Maramureș. Autoritățile au activat Planul Roșu

Un microbuz a fost implicat într-un accident grav în Maramureș. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
Radu Miruță: Cinci loturi de autostradă din A7 și A8 riscă să piardă finanțarea
Radu Miruță: Cinci loturi de autostradă din A7 și A8 riscă să piardă finanțarea
Miruță, comparație între AUR cu care a dat jos un guvern și AUR care vrea să îl dea jos pe Bolojan
Miruță, comparație între AUR cu care a dat jos un guvern și AUR care vrea să îl dea jos pe Bolojan
Miruță dezvăluie cu ce a deranjat PSD
Miruță dezvăluie cu ce a deranjat PSD
Miruță: Moțiunea asta nu este despre Ilie Bolojan. E despre lupta României de a nu se întoarce în 90
Miruță: Moțiunea asta nu este despre Ilie Bolojan. E despre lupta României de a nu se întoarce în 90
Ilie Bolojan: Moțiunea intră în procedură și „nimic nu se mai poate schimba”
Ilie Bolojan: Moțiunea intră în procedură și „nimic nu se mai poate schimba”
Petru Mazilu
28 apr. 2026, 09:06, Social

UPDATE

IGSU anunță că în accidentul rutier au fost implicate 13 persoane. Toți pasagerii au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele specializate. 10 dintre aceștia, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații suplimentare.

Planul Roșu a fost dezactivat.

Știrea inițială:

ISU Maramureș a anunțat că un accident rutier s-a produs pe DJ 184, la ieșire din localitatea Baia Sprie. Sunt implicate un autoturism și un microbuz.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, a transmis ISU.

În misiune au fost trimise o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD.

În sprijinul echipajelor operative intervin și două ambulanțe aparținând serviciului județean.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Sondaj Gândul. „Vă doriți ca PSD și AUR să guverneze împreună?” Care a fost rezultatul
Gandul
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Cum a eșuat contractul de 103 milioane de euro dintre Metrorex și Alstom pentru trenuri noi. Compania de stat, nevoită să scumpească biletele de transport cu 40%, ca să supraviețuiască
Libertatea
Condimentul care nu trebuie pus niciodată în piureul de cartofi. Creează o senzație de „nisip” și îi distruge gustul untos
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor