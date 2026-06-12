CM 2026, momentul viral al serii: Shakira continua să danseze, în timp ce organizatorii încercau să o conducă în afara terenului

Artista a interpretat alături de Burna Boy piesa „Dai Dai”, cântecul oficial al turneului găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada. Momentul a fost unul dintre punctele centrale ale ceremoniei organizate pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, alături de aparițiile lui Andrea Bocelli, Salma Hayek și ale altor artiști internaționali, arată AP.

„Nu pare Shakira”

La scurt timp după încheierea ceremoniei, pe platformele sociale au apărut sute de comentarii privind înfățișarea artistei. Unii fani au criticat prestația și organizarea evenimentului, în timp ce alții au susținut că Shakira arăta diferit față de aparițiile sale anterioare. Comentarii precum „Nu pare ea”, „Este o dublură?” sau „Arată complet diferit” au devenit virale pe mai multe platforme. Potrivit The Times of India, alți utilizatori au pus schimbările pe seama machiajului, a luminilor de scenă, a unghiurilor de filmare sau a trecerii timpului. Până în prezent nu există nicio dovadă care să susțină teoriile privind existența unei dubluri, iar organizatorii sau reprezentanții artistei nu au comentat aceste speculații.

🎥 COMPLETO: Assista à performance de Shakira e Burna Boy cantando “Dai Dai” na cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA 2026! pic.twitter.com/ZRmltKr9oH — Central Shakira Brasil 🇧🇷 (@CentralShakira) June 11, 2026

Dincolo de controversele legate de aspectul său, un alt moment a devenit viral pe rețelele sociale. Imaginile distribuite online o arată pe Shakira continuând să danseze după încheierea oficială a prestației sale, în timp ce membrii echipei de organizare încercau să elibereze terenul pentru continuarea ceremoniei și pregătirea meciului de deschidere. Mai multe postări virale au susținut că artista „nu voia să părăsească scena”, iar unii fani au apreciat energia și entuziasmul acesteia, considerând că a fost unul dintre cele mai spontane momente ale serii.

Critici și pentru ceremonia de deschidere

Pe lângă discuțiile despre Shakira, ceremonia a fost criticată de o parte dintre microbiști. Mai mulți utilizatori au descris evenimentul drept „dezamăgitor” sau „sub așteptări” comparativ cu alte ediții ale Cupei Mondiale. Totuși, prestația columbiencei a rămas unul dintre cele mai discutate momente ale serii. Shakira este una dintre artistele asociate cel mai puternic cu istoria recentă a competiției, după succesul global al piesei „Waka Waka (This Time for Africa)” de la Mondialul din 2010.