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Olanda: Trei morți, printre care doi copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de cicliști

Trei persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise după ce o mașină a intrat într-un grup de școlari, aflat în excursia cu bicicleta. Alți patru copii au fost grav răniți și transportați de urgență la spital.
Olanda: Trei morți, printre care doi copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de cicliști
Ioana Târziu
11 iun. 2026, 20:53, Știri externe
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Trei persoane au murit joi, printre care doi copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de școlari aflat în excursia cu bicicleta, potrivit Euronews.

Incidentul s-a produs în apropierea satului Vogelwaarde din Olanda, aproape de granița cu Belgia.

Patru copii au fost grav răniți și au fost transportați de urgență la spital, au anunțat autoritățile din provincia olandeză Zeeland.

„O mașină de pasageri s-a ciocnit cu un grup de 14 copii care mergeau cu bicicleta”.

Aceștia erau însoțiți de „doi supraveghetori în timpul taberei lor școlare”, au declarat autoritățile într-un comunicat.

Vârsta copiilor nu este încă cunoscută.

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