Olanda blochează preluarea unui furnizor digital strategic de către o companie americană

Compania olandeză Solvinity operează o platformă pentru aplicația DigiD, care le permite cetățenilor țării să se autentifice online atunci când vor să își facă o programare la medic, să cumpere o casă sau să interacționeze cu autoritățile publice, informează Politico.

În noiembrie, compania americană Kyndryl a anunțat că va prelua Solvinity, ceea ce a provocat îngrijorări că un instrument important de identificare online din Țările de Jos ar ajunge sub control străin. În Europa au crescut preocupările privind dependența blocului comunitar de tehnologia americană.

Tranzacția, considerată un risc pentru interesul public

Într-o scrisoare transmisă Parlamentulu și publicată marți, secretarul de stat pentru Economia Digitală, Willemijn Aerdts, a afirmat că autoritatea națională responsabilă de verificarea investițiilor a recomandat guvernului să blocheze achiziția. Tranzacția a fost considerată „un posibil risc pentru interesul public”.

Guvernul a decis luni să urmeze recomandarea și să blocheze achiziția, a spus Aerdts.

„Țările de Jos acordă o mare importanță prezenței companiilor străine din domeniul tehnologic, în special a celor cu sediul în Statele Unite, precum și valorii adăugate pe care acestea o aduc economiei olandeze și infrastructurii digitale; totodată, însă, menține un cadru independent de evaluare a investițiilor menit să protejeze interesul public și care se aplică în mod egal tuturor investitorilor, indiferent de țara lor de origine”, se arată în scrisoare.

Decizia vine cu o săptămână înainte de prezentarea pachetului Comisiei Europene privind suveranitatea tehnologică, care urmărește reducerea dependenței Europei de tehnologia străină în domenii precum cloud, microcipuri și inteligență artificială.