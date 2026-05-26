Prima pagină » Știri externe » Olanda blochează preluarea unui furnizor digital strategic de către o companie americană

Olanda blochează preluarea unui furnizor digital strategic de către o companie americană

Guvernul olandez blochează preluarea unui furnizor important de servicii IT pentru identificare online de către o companie din Statele Unite.
Olanda blochează preluarea unui furnizor digital strategic de către o companie americană
Iulian Moşneagu
26 mai 2026, 14:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Compania olandeză Solvinity operează o platformă pentru aplicația DigiD, care le permite cetățenilor țării să se autentifice online atunci când vor să își facă o programare la medic, să cumpere o casă sau să interacționeze cu autoritățile publice, informează Politico.

În noiembrie, compania americană Kyndryl a anunțat că va prelua Solvinity, ceea ce a provocat îngrijorări că un instrument important de identificare online din Țările de Jos ar ajunge sub control străin. În Europa au crescut preocupările privind dependența blocului comunitar de tehnologia americană.

Tranzacția, considerată un risc pentru interesul public

Într-o scrisoare transmisă Parlamentulu și publicată marți, secretarul de stat pentru Economia Digitală, Willemijn Aerdts, a afirmat că autoritatea națională responsabilă de verificarea investițiilor a recomandat guvernului să blocheze achiziția. Tranzacția a fost considerată „un posibil risc pentru interesul public”.

Guvernul a decis luni să urmeze recomandarea și să blocheze achiziția, a spus Aerdts.

„Țările de Jos acordă o mare importanță prezenței companiilor străine din domeniul tehnologic, în special a celor cu sediul în Statele Unite, precum și valorii adăugate pe care acestea o aduc economiei olandeze și infrastructurii digitale; totodată, însă, menține un cadru independent de evaluare a investițiilor menit să protejeze interesul public și care se aplică în mod egal tuturor investitorilor, indiferent de țara lor de origine”, se arată în scrisoare.

Decizia vine cu o săptămână înainte de prezentarea pachetului Comisiei Europene privind suveranitatea tehnologică, care urmărește reducerea dependenței Europei de tehnologia străină în domenii precum cloud, microcipuri și inteligență artificială.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Șeful FSB face acuzații grave de la Moscova: NATO creează arme biologice în spațiul CSI, iar Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa
Gandul
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
Libertatea
Câți bani pot primi românii diagnosticați cu Alzheimer. În ce grad de handicap poate fi încadrată boala?
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia