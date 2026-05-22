Hantavirus: Nou caz confirmat la un membru al echipajului repatriat în Olanda

Șeful OMS a anunțat, vineri, că este confirmat un nou caz de hantavirus, potrivit AFP. Persoana infectată este un membru al echipajului de pe nava MV Hondius. Aceasta a fost repatriată în Olanda, după ce debarcase în Tenerife, Spania.

Persoana infectată se află în carantină

„Olanda a confirmat astăzi un nou caz de hantavirus la un membru al echipajului care a debarcat în Tenerife, a fost repatriat în Olanda și de atunci se află în carantină”, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Persoana este în prezent spitalizată ca măsură de precauție, potrivit autorităților olandeze.

„Virusul Andes a fost detectat la o persoană care se afla în carantină în Olanda. Pacientul a fost internat ulterior în spital, ca măsură de precauție și se află în izolare”, a declarat Institutul Național Olandez pentru Sănătate Publică și Mediu, potrivit sursei.

Cazurile de infectare au crescut

Totalul de cazuri suspecte și confirmate cu hantavirus a crescut la 12, inclusiv trei decese.

„Continuăm să îndemnăm țările afectate să monitorizeze îndeaproape toți pasagerii și membrii echipajului pentru restul perioadei de carantină”, a declarat Ghebreyesus. El a precizat că peste 600 de contacte sunt încă urmărite în 30 de țări.