Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus

Un canadian aflat în carantină după ce fusese expus la hantavirusul de pe nava MV Hondius a fost testat pozitiv sâmbătă, cu simptome ușoare - febră și dureri de cap. Este primul caz confirmat pe teritoriul canadian după focarul care a ucis deja trei pasageri.
Luiza Moldovan
17 mai 2026, 04:07, Știri externe
Persoana se afla în carantină în Columbia Britanică după ce fusese expusă la virusul de pe MV Hondius, nava de croazieră unde au murit deja trei oameni, potrivit The Guardian.

Autoritățile canadiene au confirmat sâmbătă primul caz prezumtiv de hantavirus depistat în rândul pasagerilor canadieni repatriați de pe nava de croazieră MV Hondius, focarul care a făcut până acum trei victime.

Persoana infectată a avut simptome ușoare

Anunțul a fost făcut de Dr. Bonnie Henry, responsabilul provincial cu sănătatea din Columbia Britanică, într-o conferință de presă.

Persoana infectată a dezvoltat simptome ușoare – febră și dureri de cap – cu două zile înainte de anunț și a fost transferată împreună cu partenerul său la un spital din Victoria pentru evaluare și testare.

Vineri seară, rezultatele au ieșit pozitive, deși Henry a subliniat că acestea reprezintă deocamdată „ceea ce numim un prezumtiv pozitiv”, probele urmând să fie trimise la laboratorul național de microbiologie din Winnipeg pentru confirmare.

Partenerul a fost testat negativ

Rezultatele sunt așteptate în cursul weekendului.

„Evident, nu asta speram, dar asta plănuisem”, a declarat Henry, adăugând că „pacientul este stabil, iar simptomele sale rămân ușoare în acest moment”.

Partenerul pacientului a fost testat negativ, dar rămâne internat pentru monitorizare suplimentară. O a treia persoană care se izolase în aceeași locuință a fost transferată și ea la spital „dintr-o doză mare de precauție”, potrivit lui Henry.

A patra persoană continuă să se izoleze acasă, sub observație zilnică.

Toți patru au fost carantinați

Cei patru canadieni ajunseseră în Victoria pe 10 mai, după ce fuseseră la bordul navei olandeze MV Hondius, unde a izbucnit focarul.

La sosire, niciunul nu prezenta simptome și toți patru au intrat imediat în carantină, cu o perioadă minimă de 21 de zile – deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă o carantină de 42 de zile.

Focarul de pe MV Hondius a făcut până acum trei victime: un cuplu olandez și o femeie germană, toți decedați din cauza unor suspiciuni de infecție cu hantavirus începând din 11 aprilie.

