OMS declară urgență globală după focarul de Ebola din Congo / 80 de morți / Virusul a ajuns deja la Kinshasa și Kampala

Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică urgență de sănătate publică de interes internațional după focarul de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda, cauzat de virusul Bundibugyo. Bilanțul depășește deja 80 de decese suspecte, iar virusul a fost confirmat atât la Kinshasa, cât și la Kampala.
Luiza Moldovan
17 mai 2026, 04:21, Știri externe
Virusul Bundibugyo, o tulpină rară de Ebola, s-a extins deja din provincia Ituri până la Kinshasa și Kampala.

OMS precizează că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică focarul de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda „urgență de sănătate publică de interes internațional” – cel mai înalt nivel de alertă pe care îl poate emite agenția ONU pentru sănătate, deși a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice.

Virusul a depășit deja granițele provinciei

Focarul, cauzat de virusul Bundibugyo, a izbucnit în provincia Ituri din estul RDC, unde până sâmbătă fuseseră raportate 80 de decese suspecte, opt cazuri confirmate în laborator și 246 de cazuri suspecte, răspândite în cel puțin trei zone sanitare: Bunia, Rwampara și Mongbwalu.

Îngrijorător este că virusul a depășit deja granițele provinciei.

Un caz confirmat de laborator a fost raportat în Kinshasa, capitala RDC, de la o persoană întoarsă din Ituri.

Mai grav, în Kampala, capitala Ugandei, au fost confirmate două cazuri aparent fără legătură între ele – printre care un deces – de la persoane sosite din RDC, anunțate vineri și sâmbătă.

Extinderea focarului în două capitale, prin călători, ridică semne de alarmă privind capacitatea de control a transmiterii în zonele urbane și la frontiere.

