Șeful OMS: Nu s-au mai înregistrat decese din cauza epidemiei de hantavirus din 2 mai. Care este riscul unei epidemii globale?

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a postat pe X că, până la data de 12 mai, organizației i-au fost raportate în total 11 cazuri.

Potrivit lui Tedros, opt dintre aceste cazuri au fost confirmate de laborator ca fiind infecții cauzate de virusul Andes.

Hantavirusul este o boală rară, transmisă de obicei prin rozătoare infectate sau prin excrementele acestora, deși tulpina responsabilă de acest focar, virusul Andes, se poate răspândi și între oameni prin contact strâns prelungit, adesea în spații închise, potrivit Anadolu.

El a adăugat că încă un caz este încă în curs de testare în laborator.

„OMS continuă să evalueze riscul pentru populația globală ca fiind scăzut”, a spus Tedros.

Șeful OMS a mai spus că organizația rămâne în contact strâns cu experții din toate țările implicate și continuă să primească rapoarte săptămânale privind sănătatea pasagerilor și a echipajului prin canalele oficiale ale Regulamentului sanitar internațional.

Tedros a spus că eforturile de coordonare internațională continuă pentru a sprijini măsurile menite să protejeze sănătatea publică.