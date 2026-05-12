Premierul francez solicită o „coordonare mai strânsă” cu țările UE în ceea ce privește hantavirusul

Premierul francez, Sébastien Lecornu, a cerut guvernului să crească „imediat” cooperarea cu statele Uniunii Europene pentru a limita răspândirea hantavirusului, după apariția unui focar la bordul navei de croazieră MV Hondius, scrie POLITICO.

Lecornu a declarat că este nevoie de o coordonare internațională mai bună pentru a preveni extinderea virusului și a solicitat „consolidarea cooperării cu statele vecine și promovarea unei coordonări mai strânse a protocoalelor sanitare în vigoare în cadrul Uniunii Europene și al spațiului Schengen”.

Într-un mesaj publicat marți pe pagina sa de X, Lecornu a afirmat că schimbul rapid de informații este cel mai important în gestionarea situației din prezent.

„Ruperea oricăror potențiale lanțuri de transmitere necesită schimbul de informații, decizii și lecții învățate cât mai repede posibil”, a scris premierul francez.

Autoritățile franceze au confirmat că un cetățean francez a fost infectat cu virusul.

Gestionarea focarului a fost coordonată până acum de Organizația Mondială a Sănătății, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Spania și Țările de Jos, statul unde se află compania care operează nava de croazieră.

Spania a permis duminică acostarea navei afectate de hantarvirus, iar autoritățile europene au început procedurile pentru limitarea focarului și repatrierea cetățenilor.

OMS a recomandat monitorizarea tuturor pasagerilor și membrilor echipajului timp de 42 de zile, fie în izolare la domiciliu, fie în centre speciale de carantină.

Până în prezent au fost confirmate 11 cazuri de infectare, dintre care trei s-au soldat cu decese. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți, într-o conferință de presă susținută alături de premierul spaniol Pedro Sánchez, că toate cazurile sunt înregistrate în rândul pasagerilor sau al echipajului navei.

Autoritățile sanitare au identificat tulpina Andes, considerată singura variantă cunoscută a hantavirusului care se poate transmite între oameni.

„OMS este la curent cu rapoartele unui număr mic de pacienți cu simptome compatibile cu virusul Andes și urmărim fiecare dintre aceste rapoarte cu țările respective”, a declarat Tedros.

Ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, a discutat deja cu oficialii europeni și a prezentat măsurile adoptate de Franța pentru limitarea răspândirii virusului.

Potrivit autorităților franceze, unul dintre cei cinci cetățeni francezi aflați la bordul navei a fost testat pozitiv luni și a fost internat la terapie intensivă.

Ceilalți patru pasageri francezi, precum și alte opt persoane care au călătorit cu un zbor în care s-a aflat un pasager infectat, au fost izolați în spitale.