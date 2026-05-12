Sondaj INSCOP. Germania și Franța, cele mai bine văzute țări de către români. Rusia, pe ultimul loc în topul încrederii

Germania rămâne țara percepută cel mai pozitiv de români în relațiile bilaterale, urmată de Republica Moldova și Franța, în timp ce Rusia se află la coada clasamentului, cu un nivel de încredere mult mai scăzut, arată cel mai recent sondaj realizat în cadrul Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

Potrivit datelor, percepțiile românilor asupra partenerilor externi sunt influențate, într-o mare măsură, de factori geopolitici, dar și de afinități culturale și politice.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat că modul în care românii văd alte state diferă semnificativ în funcție de context social și politic.

„Republica Moldova este percepută de români mai degrabă ca un spațiu identitar apropiat, decât ca un stat extern obișnuit. Nivelul de încredere și simpatie pentru Chișinău este foarte ridicat, similar cu cel acordat marilor state occidentale, ceea ce arată că relația depășește logica geopolitică și intră în zona legăturilor culturale și istorice. Scepticismul față de Moldova se concentrează în zona electoratului AUR. Occidentul rămâne principala ancoră strategică a României. Germania, Franța și UE continuă să inspire încredere solidă, dar apar diferențe tot mai clare între segmentele educate, urbane mai pro-europene, respectiv electoratul AUR mai euroceptic”, a declarat Ștefureac.

Acesta a mai precizat că există diferențe inclusiv în percepția față de SUA și Ucraina, în funcție de profilul social și politic al respondenților.

„În cazul acesta, ponderea votanților AUR pro-europeni este mai mare decât ponderea celor euro-sceptici. SUA păstrează un capital strategic ridicat, însă cu un nivel ceva mai scăzut în rândul alegătorilor USR”, a adăugat acesta.

Despre Ucraina, Ștefureac a precizat că societatea românească este extrem de divizată.

„Ucraina reprezintă cea mai mare falie de opinie din societatea românească. Percepțiile sunt aproape împărțite între susținere și ostilitate, ceea ce arată că războiul din proximitate este filtrat prin războiul cognitiv și propaganda specifică. Tinerii, electoratul PNL și USR și publicul cu studii superioare sunt net mai favorabili Ucrainei, în timp ce electoratul AUR și segmentele mai conservatoare sau vulnerabile economic manifestă reticență accentuată”, a explicat el.

În ceea ce privește Rusia, concluziile sunt destul de evidente.

„Rusia rămâne actorul extern cu cea mai puternică respingere în societatea românească, semn că neîncrederea în această țară este în continuare dominantă”, a spus Ștefureac.

Totuși, el a declarat că există anumite diferențe în percepții la nivelul electoratului.

„Totuși, datele indică existența unui nucleu de toleranță sau de relativă simpatie concentrat în zona electoratului AUR, în mediul rural și în publicul cu nivel educațional mai redus. Această tendință sugerează o vulnerabilitate accentuată a acestor categorii la dezinformări și propagandă specifice. Totuși, doar o treime din electoratul AUR simpatizează Rusia, comparativ cu două treimi care consideră Rusia o țară neprietenoasă”, a precizat acesta.

Germania, pe primul loc în clasament

Germania este liderul încrederii în rândul românilor, cu 71,8% dintre aceștia care o consideră o țară prietenoasă. Dintre ei, 17,9% o văd ca foarte prietenoasă, iar 53,9% ca destul de prietenoasă. Restul respondenților au opinii mai rezervate sau negative.

Republica Moldova și Franța, în topul încrederii

Republica Moldova este văzută pozitiv de 71,1% dintre români, iar Franța de 70,8% dintre aceștia. Ambele țări beneficiază de percepții majoritar favorabile, iar procentele de încredere și simpatie sunt destul de ridicate.

Uniunea Europeană, Turcia și SUA

Uniunea Europeană are o imagine pozitivă pentru 68,9% dintre respondenți, Turcia pentru 67,3%, iar Statele Unite ale Americii pentru 61,9%. În toate aceste cazuri, majoritatea românilor le consideră parteneri prietenoși, chiar dacă există și câteva segmente critice.

China, Ungaria și Ucraina, la mijlocul clasamentului

Pe de altă parte, China este percepută, de asemenea, ca prietenoasă de 52,7% dintre români, iar Ungaria de 51,1%. Ucraina are o percepție mai echilibrată, cu 48,3% opinii favorabile și un procent important de respondenți care o văd negativ.