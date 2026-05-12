Prima pagină » Social » Modificări în circulația mai multor trenuri CFR din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară

Modificări în circulația mai multor trenuri CFR din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară

Circulația mai multor trenuri de călători va fi modificată în perioadele 14-26 iunie și 6-18 iulie 2026, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea - Aradu Nou, anunțate de CNCF CFR SA.
Modificări în circulația mai multor trenuri CFR din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
12 mai 2026, 14:48, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Lucrările la infrastructura feroviară vor afecta mai multe trenuri InterRegio și Regio care circulă pe relațiile Timișoara – Arad – Oradea și Iași – Arad – Timișoara.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice informațiile actualizate înainte de efectuarea călătoriei.

Programul modificărilor anunțate:

în perioadele 14-26.06.2026 și 06-18.07.2026, trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto

în perioadele 15-27.06.2026 și 06-18.07.2026, la trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Iași circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

în perioadele 15-27.06.2026 și 06-18.07.2026, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto

în perioadele 15-26.06.2026 și 06-17.07.2026, fără zilele de sâmbătă, la trenul R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

în zilele de 20 și 27.06.2026, precum și în zilele de 11 și 18.07.2026, la trenul R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
Libertatea
Acuzații de malpraxis la Maternitatea Polizu după ce un bebeluș născut prematur a murit! Mama nou-născutului: „S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el”
CSID
Șeful ANAF: „În perioada următoare probabil o să vindem un Ferrari”. Se anunță controale la bogații cu averi nejustificate
Promotor