Metrorex anunță emiterea autorizației de construire a Magistralei 6: 1 Mai – Otopeni, care va face legătura dintre rețeaua de metrou și Aeroportul Internațional Henri Coandă

Într-un comunicat de presă emis marți, Metrorex informează asupra emiterii autorizației de construire pentru Magistrala 6: 1 Mai – Otopeni, ce va face legătura între rețeaua de metrou și Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.

Autorizația este aferentă lucrărilor de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și de curenți slabi.

Astfel, este marcată realizarea următorului pas major în implementarea proiectului Magistrala 6, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România, parte integrantă a rețelei transeuropene de transport TEN-T.

Lucrările depășesc un miliard de lei

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de peste 1 miliard de lei (1.037.578.107,47 lei), iar durata de execuție este de 31 de luni.

Lucrările vor fi realizate de Asocierea SOMET S.A. – SALCEF GROUP – THEDA MAR S.A. – TIAB S.A. – UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. – ALTIMATE S.A., având ca lider de asociere SOMET S.A.

Momentan, lucrările pentru realizarea structurii de rezistență se desfășoară pe întreaga lungime a aliniamentului viitoarei Magistrale 6 de metrou. Pe SECȚIUNEA SUD, aferentă tronsonului 1 Mai – Tokyo, stadiul de realizare a structurii de rezistență a ajuns la 66%, iar pe SECȚIUNEA NORD, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul de realizare a structurii de rezistență este de 32%, potrivit comunicatului.

Progresul până în prezent

În ceea ce provește progresul înregistrat de cele două TBM-uri, la „Sfânta Maria” (Linia 2) s-au realizat peste 2.819 metri liniari de tunel și s-a montat un număr de 1.875 de inele.

La „Sfânta Ana” (Linia 1) s-au realizat peste 2.122 metri liniari de tunel și s-a montat un număr de 1.410 inele.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” este unul de utilitate publică și de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, contribuind la dezvoltarea rețelei de transport trans-european.