Vânzarea abonamentelor anuale la metrou a crescut de aproape nouă ori în luna în care s-a anunțat scumpirea biletelor de călătorie – Cifrele oficiale

Numărul abonamentelor vândute de Metrorex a crescut substanțial în aprilie, luna în care Ciprian Șerban a semnat, cu o zi înainte de depunerea demisiei din funcția de ministru al Transporturilor, ordinul prin care a aprobat majorarea tarifelor, solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Cât urma să coste metroul

Conform tarifelor care urmau să intre în vigoare de la 1 mai, prețul unei călătorii cu metroul ar fi crescut de la 5 lei la 7 lei. Două călătorii ar fi costat 14 lei, față de 10 lei în prezent, iar cartela de 10 călătorii ar fi urcat de la 40 la 55 de lei.

Și abonamentele urmau să se scumpească semnificativ: cel de 24 de ore de la 12 la 18 lei, cel săptămânal de la 45 la 60 de lei, abonamentul lunar de la 100 la 140 de lei, cel pe șase luni de la 500 la 700 de lei, iar abonamentul anual de la 900 la 1.300 de lei.

Potrivit unei propuneri a ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunțată marți, scumpirea ar urma să fie amânată până la 1 iulie.

Încasări mai mari

Evoluția vânzărilor din ultimele zile furnizate de Metrorex, comparativ cu o lună normală, indică fără echivoc dorința bucureștenilor de a face economie.

Pentru tipurile de abonamente „Abonament 6 luni”, „Abonament anual”, „Abonament metropolitan și metrou/6luni”, dar și „Abonament Metropolitan și metrou/12 luni”, data de început a valabilității poate fi stabilită la cel mult 60 de zile de la data achiziționării, se arată în răspunsul pentru Mediafax semnat de directorul general al Metrorex, ec. Mariana Miclăuș.

Astfel chiar dacă nu s-au scumpit, deocamdată, biletele de călătorie, Metrorex a încasat în avans sume mult mai mari decât în luna anterioară.

Numărul de abonamente pe 6 luni a crescut de 5,6 ori, de la 185 la 1.046.

Economia făcută, în cazul scumpirii, este de 200 de lei.

Dacă în martie, numărul călătorilor Metrorex cu abonamente anuale era de 275, în aprilie, acesta a ajuns de 8,7 ori mai mare, ajungând la 2400.

În acest caz, economia este de 400 de lei.

Abonamentele metropolitan și metrou pe 6 luni s-au dublat, de la 110 la 234.

Abonamentele metropolitan și metrou pe 12 luni au crescut de 2,9 ori, de la 142 la 421.

Câte pasageri circulă zilnic cu metroul

Potrivit datelor Metrorex, deşi acoperă numai 5 % din lungimea întregii reţele de transport public a Capitalei, Metrorex asigură transportul a aproximativ 21% din volumul total al călătorilor ce utilizează mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucureşti.

Cel mai recent raport anual publicat, pe anul 2024, arată că numărul de călători transportați a crescut față de anul precedent. Totuși, acesta rămâne scăzut față de anii anteriori pandemiei, reprezentând o medie de circa 400.000 călători pe zi. În condiții normale metroul bucureştean transportă în medie circa 500.000 de călători pe zi, respectiv circa 15 milioane călători într-o lună.

Construită, echipată şi dată în folosinţă etapizat pe tronsoane începând cu anul 1979, reţeaua de metrou actuală măsoară 78,7 km cale dublă, structurată pe 5 magistrale, 64 staţii, 3 remize, 6 depouri și un terminal multimodal de tip Park&Ride, și are în exploatare 44 trenuri tip Bombardier, 15 trenuri tip IVA și 23 trenuri CAF.