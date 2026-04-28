NEWS ALERT Scumpirea călătoriei cu metroul din București ar putea fi amânată. Propunerea lui Radu Miruță

Proiectul de ordin a fost publicat marți dimineață pe site-ul Ministerului Transporturilor și se află în consultare publică. Documentul prevede prorogarea cu 60 de zile a ordinului prin care fusese aprobată modificarea tarifelor de călătorie cu metroul.

Majorarea tarifelor a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată de fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, cu o zi înainte ca acesta să demisioneze.

Ministerul Transporturilor justifică amânarea prin necesitatea unei analize mai ample asupra efectelor pe care scumpirea le-ar putea avea asupra numărului de călători, asupra alegerii altor mijloace de transport, dar și asupra calității aerului din București. Instituția vrea ca Metrorex să evalueze dacă majorarea tarifelor ar putea determina o parte dintre călători să renunțe la metrou în favoarea mașinii personale sau a serviciilor de ridesharing.

Potrivit referatului de aprobare, tariful propus de 7 lei pentru o călătorie cu metroul ar putea deveni comparabil, pe distanțe scurte de una până la trei stații, cu unele curse de ridesharing sau cu alternativele oferite de STB pe trasee paralele.

În cele 60 de zile de amânare, Metrorex va trebui să prezinte și un plan de reducere a cheltuielilor. Documentul trebuie să includă măsuri concrete, termene clare și efecte financiare estimate, astfel încât compania să obțină o reducere de cel puțin 10% a bazei de cheltuieli, într-un interval de cel mult șase luni.

Metrorex va trebui, de asemenea, să realizeze o analiză privind suportabilitatea noilor tarife pentru populație, ținând cont de evoluția salariului mediu și de inflație. Ministerul cere și o analiză de prag tarifar pe baza datelor proprii de validare, inclusiv pentru abonamentele lunare, care au cea mai mare pondere în veniturile companiei.

Cât urma să coste metroul

Conform tarifelor care urmau să intre în vigoare de la 1 mai, prețul unei călătorii cu metroul ar fi crescut de la 5 lei la 7 lei. Două călătorii ar fi costat 14 lei, față de 10 lei în prezent, iar cartela de 10 călătorii ar fi urcat de la 40 la 55 de lei.

Și abonamentele urmau să se scumpească semnificativ: cel de 24 de ore de la 12 la 18 lei, cel săptămânal de la 45 la 60 de lei, abonamentul lunar de la 100 la 140 de lei, cel pe șase luni de la 500 la 700 de lei, iar abonamentul anual de la 900 la 1.300 de lei.