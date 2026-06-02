„Greu de ucis” / Mariana Miclăuș rămâne la Metrorex, după ce acum o lună Miruță îi cerea demisia

Decizie cel puțin surprinzătoare a reprezentanților Ministerului Transporturilor, care a validat, în Adunarea generală a Acționarilor (AGA) a Metrorex situațiile financiare și execuția bugetară ale companiei pe anul 2025, potrivit clubferoviar.ro.

Decizia contrastează puternic cu declarațiile recente ale ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, privind neregulile descoperite la societate și intenția de a schimba conducerea acesteia.

O decizie cu care Miruță se contrazice de unul singur

Potrivit Hotărârii AGA nr. 147 din 25 mai, membrii AGA Mariana Ioniță și Dragoș Anoiaca au aprobat situațiile financiare anuale, raportarea contabilă și execuția bugetară pentru anul 2025.

Decizia reprezintă, practic, validarea activității desfășurate anul trecut de conducerea Metrorex, inclusiv a directoarei generale Mariana Miclăuș, căreia, la sfârșitul lui aprilie, ministrul Transporturilor îi cerea demisia pentru neregulile descoperite la Metrorex de Corpul de Control al ministerului.

„Îți trebuie curaj, ca la Salrom”

„În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a crește prețul biletelor la metrou de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 de milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex”, a spus atunci Radu Miruță, care a adăugat: „nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani care se cumulează la bugetul unei companii de stat”.

Ba mai mult, Miruță mai spusese atunci că e nevoie de curaj s-o îndepărtezi pe Miclăuș de la conducerea Metrorex: „Îți trebuie curaj, ca la Salrom”, în timp ce azi, 2 iunie, Ministerul Transporturilor îi validează acesteia activitatea, decizie de natură să îngreuneze demiterea ei.