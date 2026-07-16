Guvernul aprobă noi exproprieri pentru Autostrada Sibiu – Pitești. Peste 400 de imobile sunt vizate

Proprietarii vor primi despăgubiri totale de peste 2,1 milioane de lei, bani alocați de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Peste 400 de imobile, incluse în coridorul de expropriere

Hotărârea de Guvern vizează terenurile aflate pe amplasamentul suplimentar al Secțiunii 2 Boița – Cornetu, parte a Autostrăzii Sibiu – Pitești, proiect declarat de utilitate publică și de interes național.

În total, vor fi expropriate 410 imobile proprietate privată, care însumează o suprafață de 198.648 de metri pătrați.

Terenurile sunt situate în localitățile Boița și Turnu Roșu, din județul Sibiu, precum și în comunele Câineni și Racovița, din județul Vâlcea.

Pe lângă lista proprietăților private supuse exproprierii, actul normativ aprobă și evidențierea imobilelor aflate în proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale care se regăsesc pe amplasamentul suplimentar al proiectului.

Despăgubiri de peste două milioane de lei

Pentru plata despăgubirilor către proprietarii terenurilor expropriate, Guvernul a alocat aproximativ 2,108 milioane de lei. Fondurile provin de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și sunt incluse în programele finanțate din Fondul de Coeziune aferent exercițiului financiar european 2021 – 2027.

Adoptarea hotărârii permite eliberarea terenurilor necesare continuării lucrărilor și reprezintă una dintre etapele administrative obligatorii înainte de realizarea investiției.

Una dintre cele mai importante autostrăzi din România

Autostrada Sibiu – Pitești este primul drum de mare viteză care va traversa Munții Carpați și va asigura legătura rutieră directă dintre Transilvania și sudul țării, fiind parte a coridorului european Rin – Dunăre (fostul Coridor IV Pan – European).

Proiectul este împărțit în cinci secțiuni, iar tronsonul Boița – Cornetu este considerat unul dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, din cauza reliefului montan. Lucrările presupun realizarea unor numeroase poduri, viaducte și tuneluri.

Autoritățile estimează că finalizarea întregii autostrăzi va contribui la reducerea timpilor de transport între centrul și sudul României și va facilita circulația mărfurilor pe unul dintre cele mai importante coridoare de transport din Uniunea Europeană.