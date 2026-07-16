Incendiu la un orfelinat. 11 persoane, inclusiv copii, au murit

Un incendiu uriaș a izbucnit la un orfelinat din Algeria. Potrivit Al Jazeera, flăcările au cuprins un centru de protecție a copiilor administrat de stat din Mohammadia, în estul orașului Alger. 11 persoane au murit și 19 au fost rănite. Printre victime sunt mai mulți copii.

Agenția de Protecție Civilă a anunțat că incendiul a izbucnit joi în jurul orei locale 3:30. Instituția de stat funcționează ca un centru de îngrijire rezidențială și sanctuar, oferind adăpost, îngrijire medicală și sprijin social orfanilor, copiilor abandonați și celor cu nevoi speciale. Mai mulți rezidenți au fost evacuați de echipele de intervenție.

Imaginile obținute de martori arată zeci de locuitori adunați la fața locului pentru a urmări operațiunea de salvare. Echipele de intervenție au avut o misiune complicată din cauza fumului gros și a coridoarelor strâmte din clădire.

Mesajele autorităților după incendiu

Președintele algerian Abdelmadjid Tebboune a transmis condoleanțe într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că a primit vești „despre moartea copiilor și rănirea altora”.

Prim-ministrul Sifi Ghrieb a vizitat Spitalul Universitar Mustapha Pacha din Alger pentru a verifica starea răniților și a supraveghea tratamentul lor medical, a relatat ziarul algerian Algerie Patriotique.

Operațiunile de stingere a incendiilor și de căutare s-au încheiat, iar la finalul misiunii de salvare și de stingere a flăcărilor, autoritățile au lansat o anchetă pentru a determina cauza incendiului.