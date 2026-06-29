Trump pierde la Curtea Supremă. Va plăti despăgubiri de 5 milioane de dolari

Instanța supremă a refuzat să preia cazul, fără explicații, lăsând astfel în vigoare hotărârea pronunțată în 2023 de un tribunal federal din New York.

Avocații lui Trump, citați de Associated Press, au susținut că procesul a fost influențat de deciziile judecătorului privind administrarea probelor. Ei au contestat, între altele, audierea a două femei care au afirmat că au fost agresate sexual de Trump în urmă cu mai multe decenii. Președintele american a negat toate acuzațiile.

Avocații: Un președinte nu poate fi tratat astfel

În documentele depuse la Curtea Supremă, apărarea a susținut că judecătorul a încălcat regulile federale privind administrarea probelor și a argumentat că menținerea verdictului afectează exercitarea atribuțiilor prezidențiale.

„Un astfel de tratament aplicat unui președinte nu poate fi acceptat”, a declarat unul dintre avocații lui Trump, Justin D. Smith, nominalizat de acesta pentru funcția de judecător la o curte federală de apel.

Verdictul rămâne în vigoare

E. Jean Carroll, fostă editorialistă și realizatoare de televiziune, a declarat în timpul procesului că Donald Trump a agresat-o sexual în primăvara anului 1996, într-o cabină de probă a magazinului Bergdorf Goodman din New York.

Juriul nu l-a găsit răspunzător pentru viol, dar a decis că acesta a agresat-o sexual și a defăimat-o ulterior, când i-a negat public acuzațiile.

Într-un alt proces privind defăimarea, un alt juriu i-a acordat lui Carroll despăgubiri suplimentare de 83,3 milioane de dolari. Trump contestă și această hotărâre, însă dosarul nu a ajuns încă pe rolul Curții Supreme.

În ultimii ani, Trump a obținut rezultate mixte în instanțe. Curtea Supremă i-a recunoscut în 2024 o imunitate extinsă pentru acte oficiale comise în timpul mandatului prezidențial, însă a respins și alte solicitări formulate de acesta în dosarele care îl vizează.