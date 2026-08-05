Căsătorii înainte de război, despăgubiri după moarte. Scandalul „văduvelor negre” din Rusia

Când Maria a fost informată de armata rusă că tatăl ei, în vârstă de 59 de ani, fusese împușcat pe frontul din Ucraina și murise ulterior din cauza rănilor, a fost copleșită de durere și de șoc.

Nu doar că nu știa că tatăl ei se înrolase în armată, dar a aflat și că acesta se căsătorise cu doar două zile înainte de a fi trimis la luptă.

Mireasa, despre care Maria spune că nu auzise niciodată și pe care nu o întâlnise, era cu 22 de ani mai tânără decât tatăl ei și devenise, prin căsătorie, ruda sa cea mai apropiată din punct de vedere legal. Astfel, avea dreptul să primească despăgubirile oficiale.

„Nici măcar nu am vorbit vreodată cu această femeie. Nu știu ce aș putea să-i spun, pentru că imediat am bănuit că este o înșelătorie”, a spus Maria pentru CNN.

Atunci când un soldat rus este ucis în luptă, rudele sale cele mai apropiate primesc din partea armatei despăgubiri care pornesc de la 5 milioane de ruble (aproximativ 64.000 de dolari). Compensația este menită să le ofere recruților siguranța că, dacă se întâmplă ce este mai rău, familiile lor vor fi protejate.

Însă, în Rusia cresc temerile că aceste beneficii sunt exploatate tot mai des de escroci fără scrupule, pe care oficialii și presa de stat îi numesc „văduve negre”. Aceste femei ar păcăli bărbați vulnerabili să încheie căsătorii de conveniență, i-ar lăsa apoi să plece la război,. Dacă aceștia mor, văduvele ar încasa despăgubirile, eliminând ceilalți membri ai familiei de la moștenire.

Căsătorii pe patul de moarte

Opinia publică din Rusia a fost scandalizată de mai multe cazuri în care recruți ar fi fost ademeniți în căsătorii înainte de a muri pe front sau chiar s-ar fi căsătorit pe patul de moarte.

Într-un caz foarte mediatizat, o asistentă medicală de la un spital militar a fost concediată după ce a fost acuzată că s-a căsătorit cu cinci soldați aflați în îngrijirea sa înainte ca aceștia să moară din cauza rănilor, pentru a încasa despăgubirile de deces.

Acest fenomen a stârnit reacții puternice într-o societate tot mai îngrijorată de efectele pe care războiul din Ucraina – pe care Kremlinul continuă să îl numească „operațiune militară specială” – le are asupra vieții din Rusia.

„Familiile participanților la operațiunea militară specială au nevoie de protecție împotriva infractorilor obraznici, a așa-numitelor «văduve negre», a escrocilor financiari și telefonici și a prădătorilor care îi vânează pe cei care au primit compensații”, a declarat Leonid Sluțki, unul dintre parlamentarii ruși de rang înalt.

Sfaturi cinice

După invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Kremlinul a încurajat activ recruții să se căsătorească, probabil pentru a consolida sprijinul familiilor și pentru a le oferi un motiv suplimentar de a lupta. Campania era în concordanță și cu promovarea de către Vladimir Putin a așa-numitelor valori tradiționale, într-o Rusie afectată de declin demografic.

Autoritățile au simplificat procedurile pentru ca soldații proaspăt înrolați să se poată căsători rapid, fără perioada obișnuită de așteptare. Televiziunile de stat au difuzat nunți colective organizate de autoritățile locale.

Căsătoria cu un soldat, mai ales cu unul aflat pe punctul de a fi trimis pe front, unde speranța de viață este extrem de redusă, a ajuns chiar să fie prezentată ca o metodă de a obține bani pentru cumpărarea unei locuințe.

Indignare în Rusia

Au existat și situații în care membri ai forțelor de securitate ruse ar fi fost implicați în organizarea unor astfel de scheme.

Într-un caz investigat în regiunea Primorie, din Extremul Orient rus, presa locală a relatat că un plutonier, un sergent și un contabil militar ar fi recrutat bărbați vulnerabili, le-ar fi aranjat căsătorii și apoi i-ar fi trimis în cele mai periculoase sectoare ale frontului, unde șansele de a fi uciși erau mai mari. De atunci nu au mai fost făcute publice informații despre anchetă.

Întoarsă în Sankt Petersburg, Maria i-a arătat echipei CNN fostul apartament al tatălui ei, care între timp fusese vândut. Ea este convinsă că acesta a fost înșelat și a rămas fără locuință.

Noii proprietari au susținut că achiziția a fost legală și că nu l-au întâlnit niciodată pe vânzător. Banii și văduva dispăruseră deja.