Vremea de Schimbarea la Față arată cum va fi toamna. Ce spun semnele din străbuni

De-a lungul generațiilor, oamenii au urmărit vremea din această zi, convinși că ea poate oferi indicii despre cum vor arăta lunile următoare, chiar dacă astfel de credințe nu au o bază științifică.

Schimbarea la Față a Domnului, sărbătorită anual pe 6 august, este unul dintre cele 12 praznice împărătești din calendarul ortodox și comemorează momentul în care Iisus Hristos și-a descoperit natura divină în fața apostolilor Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor. Sărbătoarea este marcată în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului și are o semnificație religioasă aparte pentru credincioși.

Dincolo de semnificația religioasă, Schimbarea la Față ocupă un loc important și în calendarul popular românesc. În multe regiuni ale țării, ziua este cunoscută și sub numele de Probejenia sau Obrejenia și este considerată momentul în care natura începe să-și schimbe înfățișarea, iar primele semne ale toamnei devin vizibile.

Ce spun tradițiile despre vreme

Potrivit credințelor populare, vremea din 6 august ar fi un indiciu pentru anotimpul care urmează. Dacă ziua este însorită și călduroasă, tradiția spune că toamna va fi lungă, blândă și favorabilă recoltelor. În schimb, dacă plouă sau vremea se răcește brusc, oamenii din vechime considerau că urmează o toamnă timpurie și capricioasă, cu un debut rapid al sezonului rece.

Etnografii subliniază însă că aceste interpretări fac parte din patrimoniul cultural și folcloric al României și nu reprezintă prognoze meteorologice. Ele reflectă modul în care comunitățile rurale încercau să anticipeze schimbările de sezon înainte de apariția observațiilor și modelelor meteorologice moderne.

Ziua în care natura începe să se schimbe

În credința populară, după Schimbarea la Față frunzele încep, simbolic, să-și piardă din verdele intens, iar păsările călătoare se pregătesc pentru migrație. Tot acum, se spune că insectele și reptilele încep să-și caute adăpost pentru sezonul rece, iar apele râurilor devin mai reci, motiv pentru care în multe zone exista obiceiul de a evita scăldatul după această dată.

Tot în această zi, în numeroase comunități sunt aduși la biserică primii struguri ai anului pentru a fi binecuvântați, iar dezlegarea la pește din timpul postului permite credincioșilor să marcheze sărbătoarea printr-o masă festivă.

Tradiția și prognoza meteo, două lucruri diferite

Specialiștii atrag atenția că legătura dintre vremea din 6 august și evoluția toamnei nu este susținută de cercetări meteorologice. În prezent, prognozele sezoniere sunt realizate pe baza modelelor climatice și a observațiilor atmosferice, nu pe baza tradițiilor populare.

Cu toate acestea, semnele din bătrâni continuă să fie transmise din generație în generație și reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural românesc. Pentru mulți, Schimbarea la Față rămâne nu doar o mare sărbătoare religioasă, ci și momentul simbolic în care vara începe să lase loc toamnei.