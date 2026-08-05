O nouă turbină cu hidrogen produce electricitate din explozii controlate și stabilește un record

Cercetătorii au atins un nou prag în utilizarea hidrogenului pentru producerea energiei, după ce au operat o turbină cu gaz fără compresor timp de 303 secunde, un record. Camera de ardere utilizează o formă avansată de ardere cu creștere a presiunii și a depășit precedentul record al NASA, de 250 de secunde.

Rezultatul reprezintă și un pas înainte în utilizarea hidrogenului pentru producerea unei energii mai curate, potrivit ScienceDaily. Spre deosebire de gazul natural, hidrogenul poate fi produs folosind surse regenerabile de energie.

Turbina cu hidrogen a funcționat mai bine de cinci minute

Experimentele anterioare puteau continua doar fracțiuni de secundă, deoarece o funcționare mai îndelungată ar fi dus la topirea camerelor de ardere. Noul test a extins timpul de funcționare la peste cinci minute.

Un avantaj esențial al acestui proiect este că nu necesită energie pentru comprimarea aerului înainte de începerea arderii.

Undele de detonare înlocuiesc compresorul

Noua turbină se bazează pe principiul arderii cu creștere a presiunii. Turbinele clasice folosesc un compresor mecanic pentru a crește presiunea aerului, proces care poate consuma aproximativ jumătate din puterea produsă de turbină.

Sistemul dezvoltat de KIT generează presiunea necesară direct în camera de ardere. Undele de detonare apar ca urmare a unei instabilități a curgerii gazelor, care implică formarea unor modele complexe de unde și vortexuri. Acest lucru permite funcționarea turbinei fără un compresor mecanic.

Eliminarea compresorului ar putea reduce pierderile de energie, numărul componentelor aflate în mișcare și ar putea crește eficiența generală a sistemului.

De ce hidrogenul este atât de potrivit

Tehnologia poate funcționa și cu alți combustibili, însă hidrogenul este deosebit de potrivit deoarece reacționează foarte rapid și poate genera creșteri stabile ale presiunii.

Cercetătorii spun că această abordare ar putea duce, în viitor, la turbine mai ușoare, mai ieftine și cu o eficiență foarte ridicată. Printre aplicațiile posibile se numără producerea de energie electrică și, pe termen mai lung, aviația.