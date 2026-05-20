O mașină s-a răsturnat și a lovit un stâlp de electricitate în județul Vaslui. Șoferul a scăpat cu viață

Echipaje de la ISU Vaslui și de la Ambulanță au fost mobilizate miercuri dimineață la locul unui accident rutier. În eveniment a fost implicată o singură mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului.
Laurentiu Marinov
20 mai 2026, 09:04, Social
Miercuri dimineață a avut loc un accident rutier pe DJ 248, în dreptul localității Rateșu Cuzei, din județul Vaslui.

La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Stației de Pompieri Negrești, cu o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și un efectiv de șase militari. De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

ISU Vaslui transmite că la sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat faptul că un autoturism era răsturnat în afara părții carosabile, lovind și un stâlp de electricitate. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 58 de ani, s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor, fiind ulterior preluat de ambulanța SAJ pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI). Totodată, a fost anunțat distribuitorul de energie electrică, întrucât stâlpul avariat prezenta deteriorări în urma impactului.

