Accident rutier într-o comună din Neamț: O mașină s-a răsturnat pe cupolă. Șoferul, transportat la spital

Un apel la 112, în jurul orei 17:15, anunța un accident rutier produs pe DN15, în comuna Pângărați. Un autoturism s-a răsturnat pe cupolă.

Potrivit IPJ Neamț, la fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț și un echipaj de la IPJ.

La sosirea acestora la fața locului, conducătorul auto, în vârstă de aproximativ 75 de ani, era ieșit din autoturism. El a fost asistat medical de membrii echipajului SMURD, iar ulterior a fost transportat la spital.

În urma acestui accident, traficul a fost blocat pe un sens de mers.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier, dar și pentru repunerea autoturismului pe roți și îndepărtarea acestuia de pe partea carosabilă, mai anunță IPJ Neamț.