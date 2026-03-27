Prima pagină » Social » Accident rutier într-o comună din Neamț: O mașină s-a răsturnat pe cupolă. Șoferul, transportat la spital

Accident rutier într-o comună din Neamț: O mașină s-a răsturnat pe cupolă. Șoferul, transportat la spital

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază în comuna Pângărați, județul Neamț. Un autoturism s-a răsturnat pe cupolă pe DN15, iar șoferul a ajuns la spital.
Accident rutier într-o comună din Neamț: O mașină s-a răsturnat pe cupolă. Șoferul, transportat la spital
Galerie Foto 1
Diana Nunuț
27 mart. 2026, 20:52, Social

Un apel la 112, în jurul orei 17:15, anunța un accident rutier produs pe DN15, în comuna Pângărați. Un autoturism s-a răsturnat pe cupolă.

Potrivit IPJ Neamț, la fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț și un echipaj de la IPJ.

La sosirea acestora la fața locului, conducătorul auto, în vârstă de aproximativ 75 de ani, era ieșit din autoturism. El a fost asistat medical de membrii echipajului SMURD, iar ulterior a fost transportat la spital.

În urma acestui accident, traficul a fost blocat pe un sens de mers.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier, dar și pentru repunerea autoturismului pe roți și îndepărtarea acestuia de pe partea carosabilă, mai anunță IPJ Neamț.

