Vânzările de mașini din UE au crescut cu 4% în primul trimestru. Italia și Spania în top

Vânzările de autoturisme în Uniunea Europeană au crescut cu 4% în primul trimestru față de anul precedent, impulsionate de o creștere puternică a numărului de vehicule electrice și hibride, au arătat joi datele din industrie, citate de Anadolu.
Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 2,82 milioane de unități în perioada ianuarie-martie, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile.
Pe o piață europeană mai largă, care include UE, Asociația Europeană a Liberului Schimb și Regatul Unit, vânzările au crescut cu 4,1%, ajungând la 3,52 milioane de unități.
Printre principalele piețe ale UE, Italia a înregistrat cea mai puternică creștere, de 9,2%, urmată de Spania, cu 7,6%.
Vehiculele electrice cu baterii au condus expansiunea, înmatriculările crescând cu 32,5% față de anul precedent, ajungând la 546.937 de unități, reprezentând 19,4% din totalul vânzărilor de autoturisme noi.
Italia a înregistrat o creștere de 65,7% a vânzărilor de vehicule electrice cu baterii, în timp ce Spania și Germania au înregistrat creșteri de 41,6%, respectiv 41,3%.
Vehiculele hibrid-electrice au continuat să domine piața, reprezentând 38,6% din vânzările totale. Înmatriculările au crescut cu 12,8%, ajungând la 1,08 milioane de unități.
Vânzările de vehicule hibride plug-in au crescut, de asemenea, puternic, ajungând la 29,7%, ajungând la 268.344 de unități.
În schimb, vehiculele pe benzină și diesel au scăzut brusc. Înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 18,2%, cota de piață scăzând la 22,6%, în timp ce înmatriculările diesel au scăzut cu 15,7%, reducându-și cota la 7,7%.
Numai în martie, vânzările totale de autoturisme au crescut cu 12,5% față de anul precedent, ajungând la 1,15 milioane de unități.