Vânzările de mașini din UE au crescut cu 4% în primul trimestru. Italia și Spania în top

Vânzările de autoturisme în Uniunea Europeană au crescut cu 4% în primul trimestru față de anul precedent, impulsionate de o creștere puternică a numărului de vehicule electrice și hibride, au arătat joi datele din industrie, citate de Anadolu.

Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 2,82 milioane de unități în perioada ianuarie-martie, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile.

Pe o piață europeană mai largă, care include UE, Asociația Europeană a Liberului Schimb și Regatul Unit, vânzările au crescut cu 4,1%, ajungând la 3,52 milioane de unități.

Printre principalele piețe ale UE, Italia a înregistrat cea mai puternică creștere, de 9,2%, urmată de Spania, cu 7,6%.

Creștere a înmatriculărilor

Vehiculele electrice cu baterii au condus expansiunea, înmatriculările crescând cu 32,5% față de anul precedent, ajungând la 546.937 de unități, reprezentând 19,4% din totalul vânzărilor de autoturisme noi.

Italia a înregistrat o creștere de 65,7% a vânzărilor de vehicule electrice cu baterii, în timp ce Spania și Germania au înregistrat creșteri de 41,6%, respectiv 41,3%.

Vehiculele hibrid-electrice au continuat să domine piața, reprezentând 38,6% din vânzările totale. Înmatriculările au crescut cu 12,8%, ajungând la 1,08 milioane de unități.

Vânzările de vehicule hibride plug-in au crescut, de asemenea, puternic, ajungând la 29,7%, ajungând la 268.344 de unități.

Scădere bruscă pentru mașini pe benzină sau motorină

În schimb, vehiculele pe benzină și diesel au scăzut brusc. Înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 18,2%, cota de piață scăzând la 22,6%, în timp ce înmatriculările diesel au scăzut cu 15,7%, reducându-și cota la 7,7%.

Numai în martie, vânzările totale de autoturisme au crescut cu 12,5% față de anul precedent, ajungând la 1,15 milioane de unități.