Accident pe DN 1 la Hula Bradului. Două persoane au ajuns la spital

Polițiștii rutieri au intervenit sâmbătă în cazul unui accident produs pe DN 1, la kilometrul 292, în zona Hula Bradului.

Din primele verificări s-a stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, cu direcția de deplasare spre localitatea Avrig, un tânăr de 25 de ani, din județul Cluj, din cauze care urmează să fie stabilite, ar fi pierdut controlul volanului și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile, ajungând pe sensul opus de mers.

Atât șoferul, cât și o pasageră de 25 de ani, din București, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

Potrivit autorităților, accidentul nu a generat probleme majore în trafic.