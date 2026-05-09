UPDATE Accident rutier pe E85. Patru persoane au nevoie de ajutorul medicilor

UPDATE

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Româneinformează că pe DN 2 Fălticeni-Suceava, la kilometrul 426+900 de metri, în zona localității Cumpărătura, județul Suceava, a avut loc un accident rutier produs între un autotren și o autoutilitară, soldat cu rănirea a trei persoane din autoutilitară. Toate victimele sunt conștiente, cooperante și evaluate medical la fața locului.

Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 18:00.

Știrea inițială

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2, intervenția fiind sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

În urma impactului, patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale, fiind monitorizate de echipajele medicale și paramedicale prezente la intervenție.

În urma evenimentului doi adulți și un minor sunt transportați la spital.

Autoritățile intervin în continuare pentru gestionarea situației și stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.