Steaua Dragăi Olteanu Matei a fost dezvelită pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț

Sâmbătă, în fața Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț, pe Aleea Personalităților, a avut loc evenimentul de dezvelire a stelei dedicate actriței Draga Olteanu Matei, eveniment care a făcut parte din inițiativa primarului orașului, Adrian Niță.

Dezvelirea a început cu rememorarea unor cuvinte rostite de actriță, cu privire la orașul Piatra-Neamț: „Simt nevoia să vorbesc foarte mult de Piatra-Neamț, pentru că mă simt nemaipomenit

de bine; am impresia că sunt în Rai, efectiv, cu tot ce mă înconjoară. Eu stau aici, la

Piatra-Neamț, ascult păsărelele, mă uit peste munți, dimineața, mă uit în grădină, văd

fiecare floare cum se deschide, am un trandafir superb în jurul ferestrei și trăiesc,

respir și trăiesc”.

Au participat la eveniment prieteni ai familiei artistei, membri ai companiei teatrale „Teatrul Vostru”, precum și jurnaliști și cetățeni care au apreciat cariera actriței.

Prietena actriței a primit o plachetă omagială

Vioricăi Fodor, prietena de suflet a Dragăi Olteanu Matei, a primit o plachetă omagială

dedicată memoriei actriței, din partea primarului. Am simțit o emoție profundă înmânând placheta omagială doamnei Elena Fodor. O prietenie ca a lor este o poveste rară, scrisă cu o loialitate care ne dă tuturor o lecție de viață. Doamna Fodor nu este doar o prietenă, ci este inima care a vegheat ca Draga să se simtă mereu iubită, înțeleasă și, mai ales, acasă”, a declarat Niță

„Am simțit că Piatra-Neamț și-a strâns în brațe,

încă o dată, marea Doamnă. Am așezat o stea acolo unde privirea ei s-a oprit de atâtea ori cu drag: sub cerul acestui oraș care a devenit, prin ea, o scenă mai bogată”, a adăugat primarul.

Aleea Personalităților face parte din proiectul „Piatra-Neamț: Recunoștință și omagiu

personalităților care au dus și duc mai departe numele orașului”, inițiat în octombrie 2025.

Alte stele vor fi dezvelite în zilele următoare

Steaua Dragăi Olteanu Matei este a zecea stea, după stelele dezvelite pe

Aleea Personalităților în onoarea artiștilor Maia Morgenstern, Oana Pellea, Horațiu Mălăele,

Ana Ciontea, Ioana Pavelescu, Mircea Rusu, Coca Bloss, Virginia Rogin și Paul Chiribuță.

Proiectul va continua, zilele următoare, cu dezvelirea unor stele dedicate artiștilor Claudiu

Istodor, Eugen Apostol, Radu Afrim, David Esrig, Andrei Șerban și Gelu Nițu.