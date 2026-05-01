Prima pagină » Social » Urs semnalat în Piatra Neamț. Al patrulea mesaj RO-Alert emis în județul Neamț în 2026

Autoritățile au emis joi un mesaj RO-Alert după semnalarea prezenței unui urs în municipiul Piatra Neamț, în zona Drumul Țărnii.
Sursa foto: Ovidiu Matiu/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
01 mai 2026, 09:08, Social

Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta este al patrulea mesaj RO-Alert emis în județul Neamț de la începutul anului pentru avertizarea populației privind apariția urșilor în apropierea zonelor locuite.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat că, în ultimele 24 de ore, au fost transmise la nivel național 11 mesaje RO-Alert pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție.

Cele mai multe avertizări au vizat prezența animalelor periculoase, în special a urșilor, în localități din județele Argeș, Brașov, Covasna, Harghita și Neamț.

Autoritățile recomandă populației să evite apropierea de animale sălbatice, să nu încerce hrănirea acestora și să anunțe imediat serviciile de urgență în cazul observării unui urs în apropierea zonelor locuite.

