Mesaj RO-Alert în Tulcea după un atac rusesc cu drone la granița Ucrainei cu România

Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți că forțele armate ruse au lansat un val de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea graniței cu România. MApN a ridicat două avioane F-16 de la sol, iar ISU a emis o avertizare RO-Alert pentru județul Tulcea.
Sursa foto: ro-alert.ro
Radu Mocanu
14 apr. 2026, 08:09, Social

„În dimineața zilei de marți, 14 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone  asupra obiectivelor civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert”, se arată în informarea emisă de Ministerul Apărării. 

În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru intervenție. 

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 4.45”, mai transmite MApN. 

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026
Gandul
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Libertatea
Câte zile rezistă pasca în frigider, de fapt? Care este termenul limită + greșeala pe care mulți români o fac
CSID
Video | De ce motoarele de generație veche consumă mai puțin: Sistemele antipoluare sunt de vină
Promotor