Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat în noaptea de luni spre marți, după ce Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona județului Tulcea. Autoritățile au transmis mesaj RO-Alert.
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
19 mai 2026, 06:51, Știrile zilei
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, atacurile au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea graniței cu România.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru Poliția Aeriană au decolat în jurul orei 01:45 de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației aeriene.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:05 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Conform MApN, radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina, însă nu au fost detectate semnale radar care să indice pătrunderea acestora în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:57.

Ministerul Apărării a precizat că informează în timp real structurile aliate despre situațiile generate de atacurile ruse și menține contactul permanent cu acestea.

