Atac masiv cu drone în Odesa. Cel puțin nouă persoane au fost rănite/Se adaugă noi cazuri

UPDATE: Bilanțul crește

Atacul cu drone rusești asupra orașului Odesa din sudul Ucrainei, înainte de zori, a rănit 14 persoane, inclusiv doi copii, arată cel mai nou bilanț al autorităților. Un alt atac, cu dronă ucraineană, a ucis două persoane în partea ocupată de Rusia a regiunii Herson din sudul Ucrainei, a declarat luni guvernatorul instalat de Moscova, Vladimir Saldo. Un bărbat și o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani au murit în satul Dnipriany, potrivit AP News.

Odesa a fost ținta unui atac masiv al dronelor rusești, în noaptea de duminică spre luni, cu pagube raportate la clădiri rezidențiale, un hotel și mașini. Conform informațiilor, cel puțin nouă persoane au fost rănite, scrie Ukrinform.

„Conform informațiilor preliminare, o clădire rezidențială, un hotel și mașini private au fost avariate în urma atacului inamic asupra Odesei. Din păcate, există rapoarte despre victime”, se arată într-o postare pe Telegram a lui Oleh Kipper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa.

De asemenea, în Odesa au fost găsite resturi de la drone rusești, în timp incendiile au acaparat în timp majoritatea orașului. Ulterior, Administrația Militară Regională a furnizat informații suplimentare.

„Din păcate, cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone de atac asupra Odesei. Au fost raportate pagube la infrastructura civilă în mai multe zone ale orașului, inclusiv două clădiri rezidențiale, un hotel, depozite și vehicule”, a relatat Oleh Kipper pe canalul său de Telegram.

Toate serviciile relevante lucrează la fața locului în această dimineață. Detaliile privind consecințele atacului sunt în curs de clarificare.

Înainte de atac, Forțele Aeriene au avertizat asupra unui grup de drone care se îndrepta spre Odesa. Totodată, în oraș a fost declarată o alertă de raid aerian.