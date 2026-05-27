MAE condamnă amenințările Rusiei asupra Ucrainei: Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat amenințările transmise de Rusia la adresa Ucrainei, pe care le consideră o escaladare gravă și iresponsabilă.
sursă foto: MAE
Nițu Maria
27 mai 2026, 20:14, Politic
Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri, pe paginile oficiale de social media, un mesaj după amenințările venite din partea diplomației ruse la adresa Ucrainei, pe care le califică drept o escaladare gravă.

În reacția oficială, MAE a declarat că mesajele transmise de Ministerul de Externe al Rusiei au un caracter extrem de grav și că, dacă ar fi puse în aplicare, ar încălca dreptul internațional.

„Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional.”, a transmis MAE.

Ambasadorul Rusiei, convocat la București

În urma acestor declarații, Ministerul Afacerilor Externe a decis convocarea ambasadorului Federației Ruse la București. Oficialii români au transmis că obligațiile internaționale ale Rusiei rămân valabile indiferent de comunicările publice.

„În acest sens, a fost convocat astăzi la MAE ambasadorul Federației Ruse la București. În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional.”, a transmis MAE.

Tot aceștia au făcut și câteva precizări în ceea ce privește poziția României în contextul tensiunilor actuale, spunând că activitatea diplomatică va continua fără schimbări.

„Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev.”

„Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate.”, a mai declarat ministerul.

