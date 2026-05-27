Zeci de țări membre ONU condamnă „amenințările” Rusiei la adresa ambasadelor din Ucraina

Rusia a cerut luni Washingtonului să își evacueze ambasada din Kiev, amenințând cu „lovituri sistematice” asupra capitalei ucrainene, pe fondul unor avertismente similare transmise altor misiuni diplomatice.

„Condamnăm, de asemenea, amenințările recente ale Rusiei la adresa instituțiilor diplomatice și ambasadelor din Kiev. Este ceva ce nu putem accepta”, se arată în declarația comună prezentată de reprezentantul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik.

Declarația a fost semnată de țări europene, Japonia, Coreea de Sud și alte state. Statele Unite nu s-au numărat printre semnatari.

Atacurile lansate de Rusia în weekend, cu zeci de drone și rachete, au ucis patru persoane și au provocat pagube importante în capitala Ucrainei.

Guterres își exprimă îngrijorarea față de atacurile rusești

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat îngrijorarea față de atacurile rusești.

„Sunt profund îngrijorat de un anunț recent al Federației Ruse privind lansarea unor lovituri constante și sistematice împotriva întreprinderilor ucrainene din domeniul apărării din Kiev, precum și împotriva centrelor decizionale și posturilor de comandă, după informațiile privind un atac ucrainean cu drone asupra unei clădiri a unui colegiu și a unui cămin din orașul ucrainean Starobilsk, aflat în prezent sub ocupația Federației Ruse”, a declarat Guterres în Consiliul de Securitate al ONU.

„Acum, mai mult ca oricând, este imperativ să fie evitată orice escaladare a unui conflict care a provocat deja pierderi devastatoare în rândul civililor și care riscă să facă perspectiva păcii și mai îndepărtată”, a adăugat acesta.

Printre armele folosite de Rusia în weekend s-a numărat racheta hipersonică Oreșnik, care poate atinge o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului și poate transporta focoase nucleare, potrivit Moscovei.

Atacurile au urmat acuzațiilor Rusiei potrivit cărora Ucraina a lovit o școală din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, ucigând 21 de persoane. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei să riposteze.