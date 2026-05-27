Prima pagină » Știri externe » Cum să îți protejezi economiile de inflație într-o perioadă în care prețurile cresc din nou

Cum să îți protejezi economiile de inflație într-o perioadă în care prețurile cresc din nou

Creșterea din nou a inflației, tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinea legată de dobânzile băncilor centrale determină tot mai mulți europeni să își caute alternative pentru economii, în încercarea de a evita pierderea valorii banilor ținuți în conturi curente, scrie Il Post.
Cum să îți protejezi economiile de inflație într-o perioadă în care prețurile cresc din nou
Sursa: AI
Victor Dan Stephanovici
27 mai 2026, 06:54, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mulți investitori încep să se orienteze către depozite bancare, ETF-uri și titluri de stat indexate la inflație, pe fondul temerilor că scumpirile ar putea accelera din nou în următoarele luni, arată Il Post.

Potrivit unei analize, cine avea 10.000 de euro economisiți înainte de pandemie și nu i-a investit între timp a pierdut deja o parte importantă din puterea de cumpărare. Inflația cumulată din ultimii ani a redus semnificativ valoarea reală a economiilor, iar războiul din Orientul Mijlociu începe din nou să pună presiune pe prețurile energiei și ale transportului global. Creșterea tensiunilor din jurul Strâmtoarea Ormuz și scumpirea petrolului au reaprins temerile privind un nou val inflaționist în Europa și SUA.

Investiții online. Sursa foto: X

Conturile de economii revin în atenția publicului

Una dintre cele mai simple variante analizate de investitori sunt conturile de depozit, care au redevenit atractive după ani întregi de dobânzi aproape inexistente. Mai multe bănci europene oferă în prezent dobânzi apropiate sau chiar peste 3% pentru depozitele bancare, iar unele promoții pentru clienți noi depășesc temporar acest prag. Dobânzile au crescut puternic după ce marile bănci centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană și Federal Reserve, au majorat agresiv ratele pentru a combate inflația.

ETF-urile și titlurile de stat câștigă teren

Tot mai mulți investitori europeni se orientează și către ETF-uri monetare sau obligațiuni de stat indexate la inflație. Aceste instrumente urmăresc evoluția dobânzilor și pot oferi randamente mai bune în perioadele în care băncile centrale mențin dobânzi ridicate. În Italia, guvernul pregătește inclusiv o nouă emisiune de obligațiuni „BTP Italia Sì”, dedicate populației și indexate direct la inflație. Astfel de instrumente sunt văzute drept soluții mai sigure într-o perioadă în care piețele bursiere și tehnologia rămân extrem de volatile.

Aurul și activele defensive revin în forță

În paralel, aurul continuă să atragă masiv investitori. Prețul metalului prețios a explodat în ultimele luni pe fondul conflictelor geopolitice și al fricii de încetinire economică globală. Mai multe bănci centrale din lume și-au crescut rezervele de aur, iar investitorii caută tot mai mult active considerate „safe haven”, adică relativ stabile în perioade de criză.

aur

Lingouri de aur. Sursa foto: Pexels

Economiștii avertizează că simpla păstrare a economiilor în conturi curente fără dobândă poate deveni una dintre cele mai costisitoare decizii într-o perioadă de inflație ridicată. Totuși, specialiștii insistă că nu există investiții perfecte și că diversificarea rămâne esențială. Analiza publicației Il Post subliniază că soluțiile financiare trebuie adaptate fiecărei persoane, în funcție de risc, obiective și orizontul de timp al investițiilor.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Cum a explicat ministrul de Interne al Austriei decizia de veto în Schengen contra României de acum câțiva ani: „Nu a fost împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”
Libertatea
Cum scapi mai repede de afte. Remediile naturale care calmează durerea și grăbesc vindecarea
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia