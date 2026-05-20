Petrișor Peiu (AUR): „Pericolul din spatele programului SAFE: costul dobânzilor!”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține, într-o postare pe Fcebook că dobânzile pe care România le va avea de plătit pentru împrumuturile din programul SAFE vor fi, în realitate mai mari decât cele anunțate.

„SAFE este un împrumut pe care UE îl acordă statelor membre pentru a cumpăra armament fabricat în UE. Guvernul de la București a împrumutat 16,7 miliarde de euro pentru o perioadă de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani. Cu banii respectivi a cumpărat, fără licitație, armament în principal de la firme germane și franțuzești.

Pentru a liniști populația, guvernul Ilie Bolojan a spus că acest împrumut are un cost foarte mic, cu dobânzi de 3%, și va fi plătit în mulți ani de acum înainte. Teoretic, UE va încasa niște dobânzi egale cu dobânzile la care se împrumută ea însăși.

Numai că, surpriză, dobânda nu e chiar 3%. De fapt, ieri piața a închis cu o dobândă anuală de 3,49%. Și, de fapt, după octombrie 2022, dobânzile la împrumuturile UE pe 10 ani, nu pe 45 de ani, pentru că așa ceva încă nici nu este emis, au fost constant bine peste 3%”, a scris Petrișor Peiu.

Liderul AUR susține, în continuare că nimeni nu știe la ce dobândă vom rambursa creditul luat de la UE pentru a cumpăra mașini germane.

„Astăzi, ceea ce știm din ultima comunicare publică este că UE are o datorie totală de 784,06 miliarde de euro la 10 martie 2026, atunci când se împrumutase doar jumătate din cei 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Dar datoria totală a UE este în creștere rapidă, căci se vor mai adăuga încă 45 de miliarde pentru Ucraina, apoi 150 de miliarde de euro pentru SAFE, plus nevoile uriașe de împrumut ale UE pentru cadrul financiar multianual 2028-2034.

Dobânda la care UE se împrumută, ca și dobânda pe care noi o vom plăti către UE, nu are cum să mai scadă, ci doar să crească de acum încolo. De ce? Din două motive cât se poate de evidente:

1.Datoria UE crește rapid.

2.Economia UE crește mult mai încet decât crește datoria UE”, spune Petrișor Peiu.

El face trimitere la fostul premier Marcel Ciolacu și la relația cu Comisia Europeană.

„Mai pe românește spus, guvernul Marcel Ciolacu va fi un econom în raport cu Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Sau, cu cifrele pe masă, Ciolacu ne-a lăsat cu o datorie de 200 de miliarde de euro la venituri anuale de vreo 140 de miliarde de euro, în vreme ce Comisia von der Leyen ne va lăsa cu datorii de peste 1.000 de miliarde de euro la venituri anuale de sub 200 de miliarde de euro.

Iată, de exemplu, evoluția dobânzilor din ultimii 10 ani pentru obligațiunile UE cu maturitate de 10 ani. Cele cu maturitate de 45 de ani nu au fost niciodată emise și probabil că nici nu se vor emite. De aici se observă că, odată cu creșterea datoriei acumulate de UE pentru plata imensului buget paralel numit Mecanismul de Redresare și Reziliență, dobânzile s-au cam triplat”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.