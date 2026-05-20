Ce va face Laura Codruța Kovesi după încheierea mandatului? Șefa Parchetului European: „Categoric nu voi intra în politică”

Laura Codruța Kovesi a declarat că nu va intra în politică după încheierea mandatului de procuror-șef european și că și-ar dori să lucreze în mediul academic.
Nițu Maria
20 mai 2026, 10:05, Politic
Șefa Parchetul European, Laura Codruța Kovesi, a declarat într-un interviu acordat G4Media că nu intenționează să intre în politică după încheierea mandatului său de procuror-șef european, care expiră în luna octombrie.

Întrebată ce va face după finalul mandatului, dacă se va retrage sau dacă își dorește o altă funcție în justiție ori în structurile europene, Laura Codruța Kovesi a spus că, în acest moment, nu are o decizie sigură.

„Tocmai am terminat un interviu săptămâna trecută, în care am spus că nu intru în politică. Am crezut că am fost foarte convingătoare și din nou, azi dimineață am văzut că sunt din nou zvonuri despre Kovesi și care își face partid. Deci, categoric nu voi intra în politică”, a declarat Kovesi.

Procurorul-șef european a mai spus că și-ar dori să se apropie mai mult de mediul academic și de pregătirea noilor generații de magistrați.

„Exact ce o să fac? Nu am un răspuns în acest moment. Cu siguranță ce mi-aș dori să fac ar fi să mă îndrept spre mediul academic. Mi-ar place foarte mult să fiu implicată în educație a tinerilor magistrați, în România sau în alt stat membru, depinde unde este nevoie de mine”, a explicat aceasta.

Ea a spus că este dispusă să ajute România cu orice ocazie în care experiența sa va fi de folos.

„Am să repet acest lucru, România, oricând va fi nevoie de mine și de experiența mea, sunt dispusă să o dau, nu-mi doresc o funcție politică, nu trebuie să fiu angajată pentru a face acest lucru, deci dacă România are nevoie de mine și o să fiu chemată să fac ceva în România, voi face”, a spus șefa EPPO.

„Însă în acest moment nu am luat în considerare să urmez o carieră în structurile europene sau nu, mai am încă câteva luni de mandat, probabil spre finalul mandatului o să am și un răspuns la acest lucru”, a afirmat Kovesi.

Până atunci, procurorul-șef european spune că prioritatea sa rămâne finalizarea mandatului în condițiile cele mai bune.

„În acest moment, deocamdată îmi canalizez toată energia spre a termina acest mandat și să-l termin cât se poate de bine, sunt multe opțiuni pe care pot să le iau în considerare”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

