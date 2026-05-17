Scandal la nivel UE: Laura Codruța Kövesi intervine în cazul procuroarei bulgare anchetate

Într-un interviu acordat emisiunii „120 Minutes” de la bTV, Kövesi a subliniat că există o diferență majoră între „narațiunea” publică și faptele reale, notează presa bulgară.

„Există o narațiune potrivit căreia un procuror european a încercat să își facă treaba cât mai bine într-un dosar și, din acest motiv, a devenit ținta intimidărilor, a unei campanii de discreditare și, în final, a unei proceduri disciplinare în cadrul Parchetului European”, a spus Kövesi. Ea a susținut însă că realitatea este diferită: anul trecut a apărut o înregistrare video în care Georgieva ar fi fost surprinsă într-o situație „în care nu ar fi trebuit să se afle niciodată”.

Potrivit informațiilor, înregistrarea ar arăta-o pe Georgieva într-un birou al controversatului intermediar de influență din justiție, Pepi „Evroto” Petrov, în prezent fugar. Discuțiile dintre cei doi ar sugera că numirea acesteia în funcția de procuror european ar fi fost influențată de factori din culise, în Bulgaria.

Kövesi a afirmat că Georgieva a recunoscut că apare în înregistrare și că vocea din filmare îi aparține. Șefa Parchetului European a reamintit că Georgieva s-a clasat inițial pe locul al treilea în procedura națională de selecție, dar a fost numită ulterior în funcție în urma unei intervenții a guvernului bulgar de la acea vreme.

După declarațiile publice ale acesteia privind anchetele derulate de Parchetul European (EPPO), instituția a început să monitorizeze mai atent activitatea sa și a identificat mai multe probleme care au dus, în final, la declanșarea procedurilor disciplinare, a explicat Kövesi.

Ea a precizat că, în prezent, singurele două proceduri disciplinare analizate la nivelul EPPO o vizează pe Georgieva.

Kövesi a subliniat că procesul este supervizat de cinci procurori europeni independenți din state membre diferite, ceea ce contrazice acuzațiile privind o posibilă ingerință externă.

„Ulterior, au fost identificate indicii privind încălcări comise de Georgieva. A existat o decizie unanimă a 24 de procurori independenți din diferite țări, care au concluzionat că aceste încălcări sunt suficient de grave pentru a solicita Comisiei Europene și Parlamentului European declanșarea procedurii de revocare”, a declarat ea.

Procurorul-șef european a adăugat că, după suspendarea Georgievei, echipa EPPO din Bulgaria a fost coordonată de alți doi procurori europeni, care au obținut „rezultate foarte bune” comparativ cu perioada anterioară.

Kövesi a criticat obstacolele întâmpinate de anchetele EPPO în Bulgaria

Kövesi a criticat, de asemenea, obstacolele întâmpinate de anchetele EPPO în Bulgaria, afirmând că instituția s-a confruntat cu dificultăți din partea autorităților naționale, situație întâlnită și în alte state membre.

Ea a dat ca exemplu o anchetă legată de un contract de achiziții publice pentru autobuze electrice. Potrivit acesteia, poliția a primit ordin să efectueze percheziții la sediile unei companii care avea contracte cu Ministerul de Interne bulgar, însă a verificat doar două dintre cele cinci sau șase locații și a refuzat să le percheziționeze pe celelalte. Kövesi a spus că a cerut atunci declanșarea unor proceduri disciplinare împotriva polițiștilor implicați.

De asemenea, ea a atras atenția asupra lipsei unor anchete de amploare privind fraudele de TVA și vamale în Bulgaria, în condițiile în care țara protejează una dintre frontierele externe ale Uniunii Europene.

Șefa EPPO a avertizat că absența prelungită a unui reprezentant al Bulgariei în instituție ar afecta negativ activitatea acesteia.

„Ar fi foarte nefavorabil pentru Parchetul European să nu aibă un procuror din Bulgaria și ca această perioadă de tranziție să continue. Această persoană trebuie să fie independentă și profesionistă”, a spus ea.

Kövesi a adăugat că Bulgaria trebuie să decidă modul în care va organiza procedura de selecție, menționând însă că toate celelalte state membre și-au finalizat deja numirile.

Potrivit acesteia, noul ministru al Justiției din Bulgaria ar trebui să clarifice ce s-a întâmplat cu procedura actuală și să decidă dacă va fi reluată de la zero sau continuată.