Parchetul condus de Laura Codruța Koveși a anunțat că a desfășurat mai multe percheziții, în mai multe județe din România.
Foto: Captură video
Sorina Matei
27 apr. 2026, 16:01, Știri externe

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca (România) efectuează o anchetă privind suspiciuni de corupție și fraudă în achiziții publice legate de achiziționarea de echipamente medicale.

Perchezițiile au fost efectuate săptămâna trecută în București, Brașov și Mureș.

Ancheta se referă la o procedură de achiziții publice pentru echipamente medicale în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, desfășurată în timpul pandemiei de Covid-19 din 2021.

Pe baza probelor, caietul de sarcini al licitației ar fi fost adaptat pentru a favoriza o anumită companie, care a câștigat în cele din urmă contractul, anunță EPPO.

Se bănuiește că reprezentanții companiei au oferit mită funcționarilor publici ai Spitalului de Urgență Județean Brașov, în schimbul asigurării că procedura de achiziții a fost organizată în favoarea lor.

În plus, se crede că funcționarii publici implicați în procesul de achiziții au solicitat și au primit aproximativ 5% din valoarea contractului.

În timpul perchezițiilor, au fost adunate probe, inclusiv documente și dispozitive electronice.

Ancheta se desfășoară cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, al Inspectoratului General al Poliției Române (Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice), precum și al Inspectoratelor de Poliție Județene Brașov și Mureș.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.

