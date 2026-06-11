Scutul de protecție de la Cernobîl, avariat în război, intră în reparații

Ambasada Norvegiei la Kiev a anunțat joi că Norvegia va aloca 100 de milioane de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 9,1 milioane de euro, pentru repararea scutului care împiedică eliberarea materialelor radioactive, construit după accidentul nuclear din 1986.

Sprijin internațional pentru Cernobîl

Fondurile sunt destinate „reparării structurii de protecție care acoperă reactorul nr. 4 al centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl”, au precizat reprezentanții ambasadei, citați de Interfax-Ukraine. Aceștia au adăugat că structura „a fost avariată în urma unui atac cu dronă rusească în februarie 2025”.

Finanțarea va fi acordată prin Fondul Internațional de Cooperare pentru Cernobîl (ICCA), administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), un mecanism prin care state și organizații internaționale contribuie la proiectele de siguranță și dezafectare a fostei centrale nucleare.

Atacurile care îngrijorează Europa

Secretarul de stat norvegian Eivind Vad Petersson, care a prezentat sprijinul în timpul unei vizite la Kiev, a amintit și incidentul din 7 iunie, când un depozit de combustibil nuclear uzat din zona de excludere de la Cernobîl a fost lovit de un atac rusesc.

Oficialul a atras atenția că astfel de acțiuni depășesc cadrul conflictului dintre Rusia și Ucraina și au implicații pentru securitatea întregului continent.

„Aceste atacuri sunt o amenințare la adresa securității europene și internaționale. Norvegia va depune eforturi pentru a reduce riscul emisiilor radioactive și pentru a se asigura că Centrala Nucleară de la Cernobîl este menținută în condiții de siguranță”, a declarat oficialul norvegian.

Protecția reactorului distrus

Cunoscută sub denumirea de „New Safe Confinement”, structura de protecție de la Cernobîl a fost construită între 2010 și 2016 pentru a acoperi vechiul sarcofag ridicat după accidentul nuclear din 1986. Construcția uriașă din oțel izolează reactorul distrus, împiedicând eliberarea materialelor radioactive în atmosferă.

Eforturile internaționale pentru repararea scutului au început încă din această primăvară. În aprilie, Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a contribui cu până la 100 de milioane de dolari la un program comun al statelor G7 destinat refacerii structurii de protecție.

În aprilie 2026, cu puțin timp înainte de împlinirea a 40 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl, Uniunea Europeană a cerut Rusiei să înceteze atacurile asupra instalațiilor nucleare din Ucraina, avertizând asupra riscurilor pentru siguranța regională și internațională.