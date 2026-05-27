O țară nordică va intra sub umbrela nucleară a Franței: „Am luat decizia ținând cont de situația politicii de securitate din Europa”

Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței, a afirmat miercuri premierul Jonas Gahr Stoere pentru agenția de presă NTB. Decizia a fost luată în contextul amenințărilor crescânde venite din partea Rusiei, dar și pe fondul îngrijorărilor crescânde din Europa cu privire la angajamentul SUA față de securitatea regiunii.
Premierul Norvegiei, Jonas Gahr ​Stoere. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 mai 2026, 22:27, Știri externe
Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere s-a aflat miercuri la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron, pentru a semna un nou acord de apărare cu Franța, care include aderarea Norvegiei la umbrela nucleară a acesteia.

„Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear, și faptul că aceasta duce un război pe scară largă împotriva unei alte țări europene”, a declarat Stoere pentru agenția de știri norvegiană NTB, scrie Reuters.

Premierul norvegian a subliniat faptul că pe timp de pace nu vor fi amplasate arme nucleare pe teritoriul țării.

Prin această decizie, Norvegia se alătură țărilor care beneficiază de protecția nucleară a Franței, după Polonia și Lituania, care au, de asemenea, granițe comune cu Rusia.

În luna martie, Franța s-a oferit să extindă protecția „umbrelei sale nucleare” asupra altor țări europene. De exemplu, un atac asupra Norvegiei ar putea declanșa o ripostă nucleară din partea Franței.

Potrivit Reuters, Rusia și SUA sunt cele mai mari puteri nucleare din lume, cu peste 5.000 de focoase nucleare fiecare. China are aproximativ 500, Franța are 290, iar Marea Britanie 225.

