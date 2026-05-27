Ucrainenii vorbesc despre o retragere bruscă a rușilor din unele poziții ale frontului

Ucrainenii anunță o retragere a rușilor. Armata rusă a început o retragere bruscă din mai multe poziții strategice, a spus șeful Consiliului Rezerviștilor din Forțele Terestre ale Ucrainei, Timochko, potrivit NEXTA.

Rușii au început să se retragă pe direcțiile Zaporojia și Dnipro pentru prima dată după mult timp, a spus ucraineanul. El a spus că retragerile au fost provocate în special de contraatacuri locale.

Ucrainenii îi înlocuiesc pe ruși în anumite poziții, recucerind dealurile și pădurile, a adăugat liderul militar.

În paralel, Ucraina se confruntă cu o criză în domeniul apărării antiaeriene care s-ar putea transforma în catastrofă, avertizează ucrainenii. Potrivit publicației Kyiv Independent, Volodimir Zelenski a trimis o scrisoare la Casa Albă pentru a descrie situația și a cere ajutor.

„Când vine vorba de apărarea împotriva rachetelor balistice, suntem aproape complet dependenți de Statele Unite”, scrie în textul consultat de publicația ucraineană.

Oficialii de la Kiev se tem că rezervele limitate de rachete pentru Patriot și alte sisteme occidentale ar putea să nu fie suficiente pentru a respinge atacurile în valuri anunțate de ruși. În scenariul cel mai pesimist, cerul ucrainean va rămâne neprotejat.