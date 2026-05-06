Prima pagină » Social » Alertă alimentară în România: arahidele cumpărate de la Metro pot fi periculoase. Lista loturilor retrase

Alertă alimentară în România: arahidele cumpărate de la Metro pot fi periculoase. Lista loturilor retrase

ANSVSA a anunțat rechemarea mai multor sortimente de arahide comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și ARO în magazinele Metro Cash & Carry din toată țara, după ce analizele au găsit aflatoxine în concentrații care depășesc limitele legale admise.
Alertă alimentară în România: arahidele cumpărate de la Metro pot fi periculoase. Lista loturilor retrase
Galerie Foto 7
Andreea Tobias
06 mai 2026, 10:10, Social

Motivul rechemării este detectarea aflatoxinelor peste limitele admise. Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de mucegaiuri, cu potențial cancerigen. Pot contamina alunele și alte oleaginoase depozitate în condiții necorespunzătoare.

Vezi galeria foto
7 poze

Produsele vizate

Sunt retrase de la vânzare șase sortimente, în mai multe loturi:

Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg) – cod bare 5948792056308, loturile LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353.

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (150 g) – cod bare 5941232410159, loturile LG 347, LG 348, LG 349.

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g) – cod bare 5941232407890, loturile LG 338, LG 339.

Metro Chef Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg) – cod bare 5948792048396, loturile LA 355, LA 356.

Metro Chef Arahide Decojite Crude (1 kg) – cod bare 5948792042493, loturile LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345.

ARO Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g) – cod bare 5948792032227, loturile LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362.

Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat aceste produse

Produsele nu trebuie consumate. Ele pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry din țară până pe 30 mai 2026. Cumpărătorii vor primi contravaloarea acestora.

Rețeaua Metro are unități în Arad, Bacău, Baia Mare, București, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Deva, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Piatra Neamț, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara și Turda.

Recomandarea video

Faza zilei la PNL: Predoiu, apostrofat după ce a trădat ”tabăra trădătorilor”: Cătălin, ce faaaaci?
G4Media
Documente confidențiale: ce arată acordurile negociate de Ilie Bolojan cu austriecii de la OMV Petrom, în spatele ușilor închise
Gandul
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Libertatea
Supa care te îmbătrânește. Are efect pro-aging, dar este una dintre preferatele românilor
CSID
Rechemare MASIVĂ în Europa pentru mașinile Kia! Ce producător mai este afectat?
Promotor