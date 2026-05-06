Urmărire în trafic în Craiova: un polițist a fost rănit

Polițiștii au urmărit în trafic, miercuri dimineața, o mașină al cărei șofer nu a oprit la semnalele făcute după ce a provocat un accident. Mașina poliției a fost avariată, iar un polițist a fost rănit.
Cosmin Pirv
06 mai 2026, 10:08, Social

Potrivit IPJ Dolj, miercuri dimineața, o patrulă formată din doi agenți de poliție și un jandarm a pornit în urmărirea unei mașini, care a acroșat un autoturism parcat și al cărei șofer nu a oprit la fața locului.

Întrucât șoferul nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase folosite de polițiști a fost solicitat sprijin.

Mașina a fost interceptată pe strada Calea Severinului de o altă autospecială de poliție, în care se aflau un polițist și un jandarm.

Nici de această dată șoferul urmărit nu s-a conformat, moment în care a lovit frontal autospeciala de poliție, fiind ulterior proiectat într-un autovehicul parcat.

În urma impactului, șoferul și pasagerul au coborât din autoturism și au încercat să fugă, fiind imobilizați de polițiști.

La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat a fost de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pasagerului, un bărbat, de 47 de ani, din județul Caraș-Severin, în timp ce șoferul, un bărbat, de 43 de ani, din orașul Filiași, a refuzat testarea și recoltarea mostrelor biologice.

De asemenea, în urma accidentului, un polițist de 27 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cercetările în acest caz continuă.

