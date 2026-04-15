Grădiniță privată din Craiova, sub ancheta poliției după ce o educatoare îi punea pe copii să se bată între ei, ca formă de pedeapsă

O grădiniță privată din Craiova este în vizorul poliției după ce mai mulți părinți au reclamat comportamente abuzive asupra copiilor – printre acestea – corecții fizice, jigniri, amenințări, copiii mai mari puși să-i bată pe cei mai mici, la cererea unei educatoare, potrivit Jurnalulolteniei.ro.

Faptele s-ar fi petrecut pe parcursul unui an întreg, iar subiectul acuzațiilor este o educatoare de 27 de ani, care este anchetată acum.

O fetiță i-a cerut mamei ei s-o bată pentru că nu a mâncat tot

Semnalele de alarmă au apărut atunci când părinții și-au dat seama de schimbările de comportament al copiilor.

Un caz notabil este cel al unei fetițe care i-a cerut mamei s-o bată pentru că nu și-a terminat mâncarea, spunând că „așa se întâmplă la grădiniță”.

Alți părinți vin cu mărturii încă și mai cutremurătoare. Ei spun că această educatoare le-ar fi cerut copiilor mai mari să-i bată pe cei mai mici, ca un mod de pedeapsă.

Poliția s-a sesizat din oficiu în acest caz și a demarat o anchetă.

Poliția a deschis dosar pentru purtare abuzivă

„În cursul zilei de 9 aprilie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Din cercetări, a reieșit faptul că, în perioada martie 2025 – martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădinițe particulare, ar fi săvârșit acte specifice infracțiunii de purtare abuzivă față de unii copii”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu.

Faptele cercetate s-ar fi desfășurat pe parcursul unui an.

Procurorii au preluat cazul

Ancheta este în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va analiza probele și declarațiile pentru a stabili amploarea abuzurilor.

Potrivit reprezentanților poliției, la finalul cercetărilor va fi propusă o soluție prin unitatea de parchet competentă.

Părinții cer măsuri urgente

Până în acest moment, Mitropolia Olteniei, sub a cărei coordonare funcționează grădinița „Sf. Tatiana”, nu a transmis un punct de vedere oficial.

În schimb, părinții cer măsuri urgente și transparență, subliniind gravitatea acuzațiilor și impactul acestora asupra copiilor.