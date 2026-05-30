Secretul roșiilor gustoase și zemoase. O italiancă a dezvăluit trucurile care fac diferența

O italiancă a dezvăluit secretul unor roșii gustoase și zemoase, dar și ceea ce ea numește „regula de aur” care face diferența în grădină, potrivit publicației Blic. Paola Tombini, fermieră și reprezentantă a unei cunoscute companii italiene, susține că succesul unei culturi de roșii nu depinde doar de soiul ales, ci și de câteva reguli simple aplicate la momentul nimerit.

Conform specialistei, în multe regiuni din Italia solul este nisipos și asigură un drenaj foarte bun, ceea ce împiedică acumularea excesivă de apă la rădăcină. În zonele cu sol greu și umiditate ridicată, grădinarii trebuie să fie mult mai atenți la cantitatea de apă folosită.

„Regula de aur” este evitarea udării excesive după ce plantele s-au prins și s-au dezvoltat. Solul trebuie lăsat să se usuce ușor între două udări consistente. Astfel, rădăcinile rămân sănătoase, planta este stimulată să producă fructe, iar gustul roșiilor devine mai intens.

Pentru cei care dispun de o seră, controlul umidității poate contribui semnificativ la dezvoltarea optimă a culturii.

Momentul plantării poate reduce stresul plantelor

Deși mulți grădinari aleg să planteze răsadurile dimineața, cultivatorii italieni preferă sfârșitul după-amiezii. În acest interval, temperaturile sunt mai scăzute, iar soarele nu mai este la fel de puternic.

Specialiștii explică faptul că răsadurile au astfel timp să se adapteze peste noapte la noul mediu, fără a fi supuse imediat stresului termic și evaporării intense a apei. Cercetările

Italianca explică de ce nu trebuie îndepărtați toți lăstarii laterali

O practică frecventă în cultivarea roșiilor este eliminarea lăstarilor care apar între tulpina principală și ramurile cu frunze. Această operațiune contribuie la o mai bună circulație a aerului și la dezvoltarea fructelor.

Cu toate acestea, experții italieni recomandă păstrarea a cel puțin unui lăstar lateral. Acesta poate funcționa ca o rezervă în cazul în care tulpina principală este afectată de boli, accidente sau încetinește creșterea.

În astfel de situații, lăstarul rămas poate prelua dezvoltarea plantei și poate menține producția de roșii.

Recoltarea dimineața, secretul prospețimii

Momentul recoltării influențează direct calitatea fructelor. Potrivit recomandărilor fermierilor italieni, roșiile ar trebui culese dimineața devreme, când temperaturile sunt încă scăzute.

Aerul răcoros ajută la păstrarea fermității, prospețimii și aromei naturale a fructelor. Diferența poate fi observată mai ales în cazul roșiilor destinate consumului proaspăt, unde gustul și textura sunt esențiale.

Concluzia specialiștilor este că rspectarea acestor reguli poate transforma o cultură obișnuită într-una care oferă roșii mai gustoase, mai sănătoase și mai productive pe tot parcursul sezonului.